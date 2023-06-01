以數碼廣告推廣閱讀 初創企業聯乘新晉作家 成就跨界別盛事五周年

在資訊數碼化及電子商貿盛行的今日，大家幾乎每天都會用手機或平板電腦看新聞、找娛樂、買東西，同時也經常接觸到數碼廣告。順應此趨勢，出版業近年都加強利用數碼廣告去推廣出版物，嘗試令更多紙本圖書的宣傳跳出既有框架，創造出更多可能性，擴大讀者群的同時，也推廣閱讀文化。
今年踏入第五屆的「香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」（下稱「支援計劃」），自2019年舉辦至今，一直是本港數碼廣告界及出版界的年度跨界盛事。支援計劃由香港互動市務商會（下稱「主辦機構」）主辦、香港特別行政區政府「創意香港」（下稱「創意香港」）為主要贊助機構，旨在培育本地初創數碼廣告企業及創意人才，透過為他們提供資助及培訓，協助他們為本地新晉作家宣傳其指定著作，同時讓更多本地新晉作家及其出版社有機會接觸及應用數碼廣告宣傳，提高有關新晉作家及其指定著作的曝光度。
今屆支援計劃早於2022年底接受報名，反應繼續如往屆踴躍，吸引了71間成立不多於5年的本地初創數碼廣告企業申請參加，數字尤勝往屆。本地新晉作家方面，則有47組於6年內出版首部著作的新晉作家申請，而他們所提交的著作題材廣泛，包括音樂、藝術、建築、文化、科普、歷史、繪本及職場等，反映了香港出版十分多元化。
經遴選及配對後，合共11隊各由一間本地初創數碼廣告企業及一組本地新晉作家組成的組合，為有關作家的指定著作開始度身設計、籌劃及執行數碼廣告活動，為期約3個月的合作期間，每間初創數碼廣告企業可獲最高達港幣240,000元的資助。支援計劃亦為參與組合提供培訓及專家指導，以協助他們提升其在支援計劃下製作的數碼廣告的創作及製作水平。整個支援計劃讓本地數碼廣告及出版兩個界別，有實戰式的合作機會，成功為本地中文紙本圖書創作了更多膾炙人口的數碼廣告企劃，吸引讀者眼球。
回顧在上屆（第四屆）支援計劃下創作的12個數碼廣告企劃，共觸及近1,014萬人次、互動次數近164萬，總瀏覽量亦接近835萬，有效地為有關著作和新晉作家帶來廣泛的宣傳曝光，提升作者人氣之餘，亦精準地把書中的訊息傳遞給目標讀者，讓讀者與新晉作家有更多互動和深入的交流，主辦機構期望今屆的數碼廣告企劃亦會取得同樣理想的成效。
參與今屆支援計劃的11隊組合詳情：
https://www.digiad.hk/%E5%85%A5%E9%81%B8%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%B8%BD%E8%A6%BD/
主辦機構亦舉辦《數碼廣告（出版類別）比賽》，以表揚支援計劃下優秀的數碼廣告。除會頒發多個由業內專家評定的大獎外，還有由公眾選出的「我最喜愛的數碼廣告（出版類別）」。歡迎公眾於6月30日或之前，登入投票網站：https://www.digiad.hk/5th-public-vote/，選出最喜愛的數碼廣告作品。各獎項結果將於2023年7月7日舉行之《「數碼廣告（出版類別）比賽」頒獎典禮暨得獎者分享會》上公佈。
此外，為讓業界及公眾更了解支援計劃下所創作的數碼廣告，主辦機構亦將於「香港書展2023」場內為支援計劃設立宣傳展位，展示今屆11隊組合在支援計劃下所創作的數碼廣告企劃，以及相關的指定著作。
詳情：https://www.digiad.hk/
參與今屆支援計劃的11隊組合包括（排名不分先後）︰
本地初創數碼廣告企業：ExTio
本地新晉作家：蓋鳴暉
參選著作：戲夢傳奇——蓋鳴暉情繫藝壇三十年
出版社：商務印書館
本地初創數碼廣告企業：仁人行動有限公司
本地新晉作家：茹國烈
參選著作：城市如何文化
出版社：中華書局（香港）有限公司
本地初創數碼廣告企業：山下策劃有限公司
本地新晉作家：漫遊者
參選著作：看見港漫——香港漫畫的過去與未來
出版社：非凡出版
本地初創數碼廣告企業：Nine Nine Digital
本地新晉作家：關偉樂（奈樂樂Nalok.Lok）
參選著作：不想進入的房間
出版社：樂緻設計
本地初創數碼廣告企業：搵市場推廣有限公司
本地新晉作家：羅國森
參選著作：理想．退優
出版社：天窗出版社有限公司
本地初創數碼廣告企業：OUTOFOFFICE
本地新晉作家：徐頌雯
參選著作：香港街市：日常建築裏的城市脈絡
出版社：香港中文大學出版社
本地初創數碼廣告企業：Plate Creations Limited
本地新晉作家：盧炳松
參選著作：識做—跨國公關執生智慧
出版社：天窗出版社有限公司
本地初創數碼廣告企業：Rebeltank Limited
本地新晉作家：香港古事記
參選著作：古事尋源——殖民地以外你要知道的事
出版社：明窗出版社
本地初創數碼廣告企業：岶立實現有限公司
本地新晉作家：盧嘉雯（小書）
參選著作：小情書2
出版社：初文出版社有限公司
本地初創數碼廣告企業：始程有限公司
本地新晉作家：黃可兒（Kiri）
參選著作：爐峰櫻語：戰前日本名人香港訪行錄
出版社：三聯書店（香港）有限公司
本地初創數碼廣告企業：入屋叫人有限公司
本地新晉作家：劉大偉、李敏貞、王曉欣、王天行
參選著作：香港原生植物圖鑑
出版社：香港中文大學出版社
免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、創意香港、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。