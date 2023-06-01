以數碼廣告推廣閱讀 初創企業聯乘新晉作家 成就跨界別盛事五周年

在資訊數碼化及電子商貿盛行的今日，大家幾乎每天都會用手機或平板電腦看新聞、找娛樂、買東西，同時也經常接觸到數碼廣告。順應此趨勢，出版業近年都加強利用數碼廣告去推廣出版物，嘗試令更多紙本圖書的宣傳跳出既有框架，創造出更多可能性，擴大讀者群的同時，也推廣閱讀文化。

今年踏入第五屆的「香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」（下稱「支援計劃」），自2019年舉辦至今，一直是本港數碼廣告界及出版界的年度跨界盛事。支援計劃由香港互動市務商會（下稱「主辦機構」）主辦、香港特別行政區政府「創意香港」（下稱「創意香港」）為主要贊助機構，旨在培育本地初創數碼廣告企業及創意人才，透過為他們提供資助及培訓，協助他們為本地新晉作家宣傳其指定著作，同時讓更多本地新晉作家及其出版社有機會接觸及應用數碼廣告宣傳，提高有關新晉作家及其指定著作的曝光度。

今屆支援計劃早於2022年底接受報名，反應繼續如往屆踴躍，吸引了71間成立不多於5年的本地初創數碼廣告企業申請參加，數字尤勝往屆。本地新晉作家方面，則有47組於6年內出版首部著作的新晉作家申請，而他們所提交的著作題材廣泛，包括音樂、藝術、建築、文化、科普、歷史、繪本及職場等，反映了香港出版十分多元化。

經遴選及配對後，合共11隊各由一間本地初創數碼廣告企業及一組本地新晉作家組成的組合，為有關作家的指定著作開始度身設計、籌劃及執行數碼廣告活動，為期約3個月的合作期間，每間初創數碼廣告企業可獲最高達港幣240,000元的資助。支援計劃亦為參與組合提供培訓及專家指導，以協助他們提升其在支援計劃下製作的數碼廣告的創作及製作水平。整個支援計劃讓本地數碼廣告及出版兩個界別，有實戰式的合作機會，成功為本地中文紙本圖書創作了更多膾炙人口的數碼廣告企劃，吸引讀者眼球。

回顧在上屆（第四屆）支援計劃下創作的12個數碼廣告企劃，共觸及近1,014萬人次、互動次數近164萬，總瀏覽量亦接近835萬，有效地為有關著作和新晉作家帶來廣泛的宣傳曝光，提升作者人氣之餘，亦精準地把書中的訊息傳遞給目標讀者，讓讀者與新晉作家有更多互動和深入的交流，主辦機構期望今屆的數碼廣告企劃亦會取得同樣理想的成效。

參與今屆支援計劃的 11 隊組合詳情：

主辦機構亦舉辦《數碼廣告（出版類別）比賽》，以表揚支援計劃下優秀的數碼廣告。除會頒發多個由業內專家評定的大獎外，還有由公眾選出的「我最喜愛的數碼廣告（出版類別）」。歡迎公眾於6月30日或之前，登入投票網站：https://www.digiad.hk/5th-public-vote/，選出最喜愛的數碼廣告作品。各獎項結果將於2023年7月7日舉行之《「數碼廣告（出版類別）比賽」頒獎典禮暨得獎者分享會》上公佈。

此外，為讓業界及公眾更了解支援計劃下所創作的數碼廣告，主辦機構亦將於「香港書展2023」場內為支援計劃設立宣傳展位，展示今屆11隊組合在支援計劃下所創作的數碼廣告企劃，以及相關的指定著作。