以科技連繫社區 初創企業致力成就居家安老

發展科技的目的，是為了改善人們的生活質素。初創企業艾草蜂有限公司一直堅守這個使命，近年開發個人醫療護理紀錄手機應用程式「醫護通」、推出「藥物圖標」等，協助長者居家安老。公司創辦人區恩庭(Albert)表示：「我們希望透過科技讓長者在社區中過著自主和有尊嚴的生活。這是我們的業務，也是企業社會責任。」其對社區的熱誠及貢獻，令公司連續兩屆於民政及青年事務局社區投資共享基金(基金)舉辦的「社會資本動力獎」中獲得嘉許。

從 用家角度出發 提供 360° 關愛 Albert的外婆有長期病患，需由家人輪流照料。大家最初以WhatsApp群組溝通，定時報告外婆的健康狀況、服藥記錄、覆診日期等，但當資訊越來越多，加上人多手腳亂，要妥善安排照顧日程並不容易，Albert因此萌生開發「醫護通」的念頭。「醫護通」有系統地整合醫護報告、藥物、治療等資訊，緊密地連繫整個照顧程序的三大單位：服務提供者如醫院及社福機構、照顧者及接受服務的長者，讓他們無障礙地更新和分享護理資訊，從而提升護理效率。Albert表示：「『醫護通』操作簡單，長者能自行查閱資料，有助提升他們的自我照顧能力，同時紓緩照顧者的壓力。」 另一方面，Albert發現不少長者每天均要服用多種藥物，很多時候他們對自行用藥缺乏信心，例如記不清楚食用次數、時間等。有見及此，他便開展另一創新項目「藥物圖標」，透過設計簡單易明的圖標，印製在藥盒上，協助長者解決用藥問題。Albert表示：「我們與社福機構合辦相關培訓及講座，讓老友記及照顧者了解『藥物圖標』及用藥知識。此外，『藥物圖標』有多種語言，希望亦能幫到有需要的少數族裔。」

連結社區資 源 發揮協同效應 疫情為社會帶來衝擊，在企業經營困難的時刻，Albert亦不忘初心，進一步以企業專長帶領社區走出逆境。艾草蜂與基金資助計劃「ABCD家泉戶曉齊結網」合作，開發手機應用程式，整合沙田水泉澳邨的社區資訊，例如社區活動、支援服務等，讓居民特別是長者足不出戶亦能與社區保持連繫。 回望近年公司的社區項目，Albert沒想過一間小小的初創企業也能成就大意義，他認為這是各界協作的成果。「社福機構有很多創新點子，但往往礙於人手、金錢、技術等問題而無法實行；而艾草蜂一直希望貢獻社區，卻因不了解社區的需要及情況而無從入手。因此我們與社福機構一拍即合，大家凹凸互補，成就這幾個項目。」Albert認為這是多贏的局面，除了幫到社福機構及社區之外，公司亦有所得著：「參與社區項目讓我們認識社區的人和事，拉近與社區距離。原來我們的工作不是對著冷冰冰的螢光幕，而是確切的為社區帶來改變。這些都成為團隊的動力。」他鼓勵其他企業加入行列，「參與社區不是大企業的責任或專利，我們只有六位員工，但只要有心踏出一步，也可以做得到！」