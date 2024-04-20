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2024-04-20 13:53:00

以色列伊朗衝突｜入境處接1名在伊朗港人查詢　已安全離開當地(更新)

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以伊衝突下，入境處接1名在伊朗港人查詢，已轉介中國駐伊大使館跟進。(資料圖片)

以伊衝突下，入境處接1名在伊朗港人查詢，已轉介中國駐伊大使館跟進。(資料圖片)

以色列與伊朗衝突有升溫跡象，保安局回應傳媒查詢時表示，入境處接獲一名身在伊朗的港人查詢航班資訊，處方已向他即時提供資料，並即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐伊朗大使館、中國駐以色列大使館及旅遊業監管局了解情況。這名港人已安全離開當地，入境處會繼續與有關方面保持緊密溝通及留意事態發展。

入境處提醒身在伊朗或以色列的港人，如需協助可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，(852) 1868，或透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人。
另外，可發送訊息至1868 WhatsApp、1868微信求助熱線，或提交網上求助表格求助，或與中國駐伊朗大使館聯絡，領事保護與協助電話(98) 912-2176035、中國駐以色列大使館，領事保護與協助電話：(972)3-5459520。

 

保安局對伊朗及以色列的紅色外遊警示仍然生效。(網上圖片)

保安局對伊朗及以色列的紅色外遊警示仍然生效。(網上圖片)

保安局對伊朗及以色列的紅色外遊警示仍然生效

保安局對伊朗及以色列的紅色外遊警示仍然生效，並提醒計劃前赴當地的港人應調整行程，如非必要，避免前赴，例如前往當地旅遊；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並避開示威或人群聚集的地方。鑑於當地局勢，市民不應前赴靠近接壤阿富汗、伊拉克和巴基斯坦邊境的地區，及接壤巴基斯坦的錫斯坦-俾路支斯坦省，亦不應前赴加沙及其周邊地區，以及鄰近敘利亞及黎巴嫩邊界地區。在當地的港人，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線。特區政府會繼續密切留意伊朗及以色列的最新情況。

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