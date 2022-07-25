任小小調查員研社區議題 機構籲聆聽兒童心聲

香港聖公會麥理浩夫人中心早前獲國際培幼會資助，舉行「小小調查員」活動，招募18名來自石籬及葵芳兩區的8至12歲兒童任社區小幹事，並選出3個社區議題作研究，分別是疫情對不適切居所兒童的影響、改建梨木道公園及兒童友善的生活圈應有的社區設施，藉活動讓大眾了解及聆聽到兒童的聲音和意見。

當中小幹事成功收集到70份區內居住於不適切居所兒童的有效問卷，近八成劏房兒童反映疫情期間視力及體能下降，逾半家庭關係變差；相信與長時間網上上課及缺乏運動有關。小幹事分析指，停學網課、長期留在私人空間不足的劏房，基層家庭更難以提供多樣化的活動予兒童，令兒童產生負面情緒和無力感。

另外，小幹事收集到72份問卷，有關區內兒童對梨木道公園意見，以100分為滿分，受訪兒童對梨木道公園的平均評分只有54分。近九成兒童認為公園須翻新，因設施殘舊、公園欠規劃和洗手間距離太遠等。小幹事建議遊樂場應開放多用途草地予公眾使用、設置更多地方供照顧者休息和以兒童角度設計及規劃遊樂場。

兒童事務委員會非官方委員雷張慎佳亦認為，未來新一屆政府應繼續推動兒童參與表達意見。國際培幼會總幹事蕭美娟表示，希望社會能夠提供更多機會給兒童參與決策，鼓勵兒童勇於表達個人意見，為社會帶來正面影響。