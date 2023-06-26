任志剛倡議國家「金融穩定和發展的頂層設計」涵蓋香港　擴展互聯互通

行政會議成員任志剛倡議，國家「金融穩定和發展的頂層設計」能夠包括香港國際金融中心。他表示，今年兩會期間，國務院發表「黨和國家機構改革方案」，裏面有19條改革方案，第一條要中央金融委員會負責的第一個事項，是「金融穩定和發展的頂層設計」，可見課題的重要性。

冀香港能為國家出謀獻策作努力

他表示，期待這個最高規格、 負責「金融穩定和發展的頂層設計」的中央金融委員會的組成，並希望這個「頂層設計」能夠包括香港國際金融中心，在國家「金融穩定和發展」上，應該扮演的角色。 他亦希望香港特區政府和在港金融才俊能夠為國家出謀獻策，作出努力。

任志剛認為，「金融穩定和發展的頂層設計」應有6項元素，包括國家要有國際金融「話語權」，國家要有幾手準備，才能照顧到人類命運共同體的總體利益；國家要為金融「備戰」。明顯應以減低對美元的依賴和將人民幣繼續國際化為重點；「人民幣國際化的策略」，香港人民幣離岸市場為人民幣國際化可以進一步發揮積極作用，步伐仍需要加快一點；國家充分發揮香港「一國兩制」優勢。在金融領域上，國家有兩個金融體系，可以為國家服務，可以在兩個金融體系之間取長補短，和創造協同效應，提升資金融通的穩定性、可靠性、多元化和效率，更好地支持 國家經濟發展；讓香港金融體系能充分參與「金融內循環」。方法是通過在大灣區 使用有效的「閉環管理」辦法，在大灣區內容許跨境資本流通、貨幣兌換 暢通、貨幣跨境流通、金融機構可跨境辦理資金融通、金融基礎設 施跨境聯通。在這個大灣區的「閉環五通」的金融穩定和發展的頂層設計內，可以讓 市場在金融資源分配上起決定性作用，符合國家既定的政策方針；讓香港當 「金融外循環」的主要渠道。在「頂層設計」內，明確將香港變成國家在國際層面的 資金融通的主場，內地投融資者直接到外地所冒的風險，包括大變局下的地緣政治風險，將會大大減低。