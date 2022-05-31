任車長重拾兒時夢想 紮職執教鞭更添成功感

人生路漫漫，總有意外機遇，自言從沒想過當巴士車長的周雁東，成家立室求安穩，加入新巴城巴當車長，豈料原來尋尋覓覓找回放下了的兒時夢想。今日更上一層樓，升為教車師傅，把多年累積的駕駛心得傳承下去。亦有一向熱愛交通工具的大學生馮天裕，未畢業即決心加入車長行列，1年後由前線轉戰幕後，把前線經驗結合讀書所學，發揮所長。

周雁東2014年入職前，曾投身速遞業、工程公司等，但均不長久，至當年女兒出生，辭工半年照顧女兒後，考慮到長遠支撐家庭經濟需要，決定投考新巴城巴車長。他解釋，巴士公司給予人感覺糧準、不會無故炒人，所以下定決心，讓家人得到安全感。他憶述，小時候在小西灣和石澳長大，父親常帶他車出車入，且「逢有轆都鍾意」的情意結，十分熱愛駕駛，並考取多種交通工具車牌傍身，但從未想過當巴士車長，僅記得出入市區坐巴士的一些童年回憶。直至一次女兒寫作「我的志願」時，周母問他可記得小時候志願是駕駛巴士，他才驚覺與巴士多有淵源。當車長8年，近年機緣巧合下，他申請晉升駕駛導師，除可抽更多時間陪家人，又可把經驗分享予未來車長，更添成功感。