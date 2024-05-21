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2024-05-21 19:15:04

仿古飛機「沙田精神號」擬沙田設同名藝術裝置　民政處斥120萬元建打卡點

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「沙田精神號」是香港國際機場地標之一。(資料圖片／陳奕釗攝)

「沙田精神號」是香港國際機場地標之一。(資料圖片／陳奕釗攝)

仿古飛機「沙田精神號」目前在香港國際機場一號客運大樓展出，沙田民政事務處建議斥資120萬元，9月起在沙田大會堂及圖書館之間空地，設置仿照「沙田精神號」原型設計的同名藝術裝置，再糅合現代藝術原素，使之成為一項具地區特色的「打卡」地標，為期3個月。

沙田民政事務處建議在城門河設置河畔燈柱畫。(資料圖片／蘇文傑攝) 沙田民政事務處建議在城門河設置河畔燈柱畫。(資料圖片／蘇文傑攝) 沙田民政事務處建議在城門河設置河畔燈柱畫。(資料圖片／蘇文傑攝) 沙田民政事務處建議在城門河設置河畔燈柱畫。(資料圖片／蘇文傑攝) 「沙田精神號」是香港國際機場地標之一。(資料圖片／陳奕釗攝)

原型為1911年費文雙翼飛機

沙田民政事務處向沙田區議會提交文件指，一架「費文雙翼飛機」1911年在現時沙田大會堂附近一帶成功試飛，創造本港首架動力飛機成功試飛的壯舉。為紀念這段歷史，香港歷史飛機協會及一班本地歷史飛機愛好者，在赤鱲角香港國際機場啟用前，複製了一架名為「沙田精神號」的復古飛機，並於飛行表演後懸掛在一號客運大樓上長期展覽至今。

文件提到，「沙田精神號」標誌着香港飛行歷史的起點，更象徵飛機經歷多次試飛失敗後，最終在沙田區成功起飛的不撓精神，因此建議設置有關藝術裝置，讓市民重溫這項有意義的歷史壯舉，同時吸引本地市民和遊客到訪沙田。沙田區議會本周將討論建議，待議員通過後民政處會就項目招標，由承辦商展開設計工作。

城門河34燈柱擬設河畔燈柱畫

另外，沙田民政事務處亦建議在城門河設置河畔燈柱畫，裝置會以中國23省、5個自治區、4個直轄市和兩個特別行政區的風景地標、文化風俗、地道美食等為主題，計劃今年7至10月在34條燈柱上展示，預算開支為25萬元。

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