企業內地與海外暑期實習計劃今啓動 25企業提供不同範疇實習崗位

陳國基（前排中）、民政及青年事務局局長麥美娟（前排左六）、民政及青年事務局常任秘書長林雪麗（前排右六）和參與計劃的企業代表在啓動禮上合照。(政府新聞處圖片)

今次計劃有25間企業參與計劃，其所提供的實習崗位涵蓋金融服務、創科、物流、地產、建築、零售、酒店和公用事業等多個行業，並遍布內地多個省市，以及七個海外國家，即越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、澳洲、新加坡和印尼。​獲聘的香港青年，展開為期不少於六星期的實習，他們將於本月起陸續出發。

新一屆「企業內地與海外暑期實習計劃」今日(11日)啓動，今年共有25間企業參與計劃包括新世界集團、新鴻基地產、機管局、港鐵公司等本地大型企業，提供涵蓋金融服務、創科、物流、地產等範疇的實習崗位，為香港青年提供內地和海外實習機會。

陳國基：實習生在實習崗位上主動學習交流

政務司長陳國基在啟動禮致辭時表示，計劃自2018年推出以來一直大獲好評，至今已有超過700名香港青年受惠。他形容計劃正好彰顯香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，讓本地青年有機會走出香港，親身了解不同地方的歷史文化和社會發展。

他感謝各大企業提供實習崗位以及全面培訓和支援，又勉勵實習生在實習崗位上主動學習交流、積極裝備自己，同時發揮潛能、盡展所長。

陳國基續說，政府會繼續凝聚商界以至社會各界的力量，為青年開拓更多發展機會，為香港培育更多年輕人才，為社會經濟高質量發展注入更多活力，取得更多成果。