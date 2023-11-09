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2023-11-09 13:00:00

企業動態｜foodpanda for business 上半年訂單總數翻升1.2倍

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企業動態｜foodpanda for business 上半年訂單總數翻升1.2倍

企業動態｜foodpanda for business 上半年訂單總數翻升1.2倍

人才流失問題日益嚴重，不少企業會為員工製造驚喜，例如「請食飯」、部門聚餐等等，以提升員工的歸屬感及凝聚力，令同事之間變得更加團結。foodpanda推出「foodpanda for business」解決方案，透過美食速遞、外賣自取、提供茶水間、訂製菜式及到會，來幫助企業解決員工在家辦公、辦公室加班、公司活動及客戶會議等不同業務的需求，改善員工的膳食福利，提供一站式專屬服務，深受企業歡迎。

foodpanda for business 到會美食服務

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foodpanda表示以今年上半年的數據，「foodpanda for business」的訂單數目比去年同期增幅120%商品成交金額則上升70%其中，美食津貼訂單有逾八成增幅；茶水間供應及到會服務訂單金額，同時有逾一成增長。數據又顯示，香港人普遍「覓食時間」仍然是「三點三」下午茶時間，而最受歡迎的下午茶訂單是養生湯水、蛋撻及冰美式咖啡。

為了讓企業員工可以在工作環境中，達至生活及工作平衡，跳出日常思維框架，提升自身職場競爭力。foodpanda更與教育科技公司Preface合作，舉行「Lunch-and-Learn」企業AI培訓課程，讓員工可以一邊品嚐由foodpanda提供的美饌，一邊增值自己。

foodpanda期望可以鼓勵更多企業推廣並延續膳食福利文化，宣布特別推出限定「foodpanda for business：企業美食賞」活動。即日起到1130日，有興趣的企業需於「foodpanda for business：企業美食賞」活動網頁*登記公司資料並回答問題，最後會選出5個最具創意性的答案，有機會為員工贏取總值10萬港元的免費早餐及下午茶，而獲獎賞公司將會於1115日由專人聯絡通知。

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*foodpanda for business企業美食賞」活動登記網頁：https://bit.ly/foodpanda_for_business_free_corporate_meals_on_us
 
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