企業網絡保安準備指數按年升5.8點 私隱專員籲關注人工智能私隱風險

近年本港企業或機構多次出現遭黑客攻擊，網絡保安成各機構的重要課題。私隱專員公署及生產力局昨日公布「香港企業網絡保安準備指數及AI安全風險」調查，發現「香港企業網絡保安準備指數」錄得52.8點(最高100點)，較去年升5.8點，但仍然維持於「具基本措施」級別；另有近七成企業過去一年遭遇至少一類網絡安全攻擊。私隱專員表示AI帶來的私隱風險不容忽視，促企業採購、實施及使用AI同時應加強保障。

調查在9至10月以電話訪問442家企業，發現69%企業過去一年受至少一類網絡安全攻擊，雖較去年下降4個百分點，但仍高於2022年水平。釣魚攻擊仍是最常見的攻擊類型，有98%企業曾在今年遇到，按年升2%，部分攻擊有運用AI深度偽造技術，網絡釣魚簡訊(38%，+4百分點)亦較去年更為普遍。