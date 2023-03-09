伊利沙伯醫院職員更衣室天花有潛在風險 維修工程料1至2日完成 (更新)

【13:02更新】本港多間公立醫院接連出現天花冧石屎事故。繼青山醫院及葵涌醫院後，伊利沙伯醫院天花最新亦出問題。院方今日(9日)回應指，昨日巡查發現一間員工更衣室內的天花有潛在風險，即時安排進行維修工程，相片所見的天花為工程進行中、混凝土被工程人員鑿開維修的狀況。

相片顯示天花鋼筋外露

事發地點樓高兩層，一樓為職員男更衣室，二樓則是職員女更衣室。出事於一樓男更衣室，天花石屎剝落位置靠近燈管，面積約20吋乘8吋，相片顯示露出生銹鋼筋，牆身亦已爆裂，有危及安全的風險。院方為安全起見，早前用封帶圍封現場。

院方：維修工程預計1至2日完成

伊利沙伯醫院回應指，工程部門昨日(8日)在醫院各大樓進行全面巡查，發現院內一間員工更衣室內的天花有潛在風險，即時安排進行維修工程，相片所見的天花為工程進行中、混凝土被工程人員鑿開維修的狀況。有關位置並非臨床區域，工程部門經檢視後認為沒有結構問題。為安全起見，工程部門立即圍封有關位置防止員工經過，維修工程預計會於1至2日完成。有關位置將會暫時封閉，直至確定沒有安全問題以確保員工安全。院方高度重視醫院設施的安全，會加強監察並督促承辦商的保養維修工作，確保醫院環境安全。