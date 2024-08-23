伊院插錯鼻胃喉病人仍危殆　實習醫生X光片未察胃喉錯入肺

伊利沙伯醫院骨科一名61歲男病人，早前被發現鼻胃喉插錯入肺，再輸注營養奶，病人其後情況惡化。伊院今(23日)交代事件最新調查進展，院方指該名男病人仍在深切治療部留醫，情況危殆，根源分析委員會發現當時護士錯誤放置鼻胃喉到病人的支氣管，抽取了病人受感染的胸膜液，而不是胃酸，以致酸鹼測試出現「假陽性」，以及當時的實習醫生經驗不足，未能判斷胃鼻喉被放在不正常的位置。

根源分析委員會主席鄧錦成指，事件中兩名放置鼻胃喉的護士，都已經有按指示抽取涉事病人的鼻胃喉樣本，作酸鹼度測試，並為病人照X光確認位置。然而，委員會相信當時護士已誤插鼻胃喉到病人的支氣管，抽取了病人疑受感染的胸膜液，而非胃酸，所以酸鹼度測試結果仍呈現酸性，出現「假陽性」，結果輸送營養奶。

實習醫生欠經驗「唔理想」

他續指，委員會亦發現病人的X光片，並未能完全顯示胃鼻喉末端的位置，認為當時的實習醫生臨床經驗不足，「唔理想」，未能準確判斷胃鼻喉被放在不正常的位置。

委員會認為今次事件並不常見，建議醫管局檢視放置鼻胃喉的指引，考慮為高危病人照X光確定鼻胃喉位置後，才輸注營養液，同時建議加強對實習醫生的監督和培訓，在高危和複雜情況下，主診醫生應覆核病人的X光片，以及促請醫院制訂標準化的程序，讓X光部知悉病人照X光的目的，令醫生看到鼻胃喉的末端，方便醫生作出判斷。