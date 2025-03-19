伊院明年陸續搬遷至啟德 醫衞局：京士柏用地無計劃作醫療以外用途

為配合醫管局第一個醫院發展計劃，伊利沙伯醫院的服務預計會於2026年年初開始，陸續搬遷至位於啟德發展區的新急症醫院。醫務衞生局今日(19日)回應傳媒查詢指，伊院搬遷後大部分臨床住院服務包括急症室服務將會遷移到新急症醫院，而伊利沙伯醫院將繼續保留日間醫療中心（新翼）於京士柏用地。局方又指，政府現階段並無計劃將京士柏用地作醫療以外的其他用途。政府將於檢視第二個醫院發展計劃時，一併考慮京士柏用地未來的醫療用途及發展計劃。

發言人續指，伊院搬遷後，屆時會位於九龍的中心地帶，會與九龍城區內的聖母醫院、香港佛教醫院和東華三院黃大仙醫院；同屬九龍中聯網內的廣華醫院、九龍醫院和其他醫院等；以及伊利沙伯醫院日間醫療中心（新翼）組成服務網絡，為區域內居民提供全面的醫療服務。

運輸署會預先規劃交通服務

另外，醫管局一直就新急症醫院的各項配套，與相關部門（包括運輸署）保持緊密聯繫。至於公共運輸服務方面，運輸署會因應新急症醫院項目的進度及預計完工日期，預先規劃適切的公共交通服務，並會繼續密切留意區內發展，按實際情況調整或加強區內的公共交通服務，以配合乘客（包括求診病人）需求，務求進一步提升新急症醫院附近的交通網絡。