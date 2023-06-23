伊院犯人趁懲教員斟水如廁越柙 議員促查人員有否疏忽

伊利沙伯醫院有犯人越柙。懲教署表示，昨晨一名在伊利沙伯醫院留院治療的64歲男性還柙人士掙脫繫在病床的手銬並逃跑，近兩小時後被捕。據悉，事發時兩名押送疑犯的懲教人員分別去廁所和斟水。

懲教署發稿指，涉製作兒童色情物品罪被還柙的64歲男疑犯前日因身體不適，被轉送伊利沙伯醫院留院治療，他昨晨約4時藉職員前往病房護士站時，掙脫繫在病床的手銬並逃跑，在場懲教人員即時喝止追截並報警。據悉，疑犯留院期間趁兩名懲教人員分別去廁所和斟水，掙脫手銬逃去，護士發現後報警。疑犯於上午5時45分在其深水埗白田邨寓所附近被捕；據報該男子返白田邨住所時，曾致電女兒並稱急需金錢，有人隨即報警。警方西九龍重案組跟進事件，懲教署亦已委派委員會調查。

一名資深懲教人員向本報指，一般程序下，會由兩名懲教人員負責床邊押解一名在囚人士，並在安全情況下確定在囚人士在視線範圍內，假若病房需隔離，兩名懲教人員未能在床側押解，亦會在走廊可看見在囚人士的地方看守；若其中一人需要如廁，一般情況下該人員會到最近的洗手間，並盡快返回崗位，另一人在過程中負責看守，兩人不會同時離開。對於手銬被掙脫，他說，手銬一端會扣住在囚人士，並按標準確保手銬卡住手腕，另一端則扣在床的穩固位置，理論上不能掙脫。立法會保安事務委員會委員葛珮帆對事件感到驚訝，認為懲教署應調查程序上有否人為出錯或疏忽，「手銬為何掙脫得到？懲教署調查是應該，走犯可大可小，要盡快檢討」。