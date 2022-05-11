伊院變定點醫院掌舵手 何曉輝︰新冠肺炎挑戰較沙士低

本港在第五波疫情高峰期，公立醫院病房一度不敷應用，很多人對病人滯留急症室外的畫面歷歷在目。負責帶領伊利沙伯醫院轉為定點醫院急症室顧問醫生何曉輝，重提當日淚灑員工大會一事時，直言出現情緒並非因有壓力，而是心痛病人得不到應有的治療。在該院工作36年的他又稱，不認為醫療系統在第五波崩潰，反而認為2003年爆發的非典型肺炎(沙士，SARS)充斥著未知、有醫護人員染疫亡，覺得當年的挑戰比現時更大。

第五波疫情下，單日確診2月底高達7.6萬宗，公院不勝負荷，多間醫院都有病人在寒風下苦候入病房場面。1986年畢業後便加入伊利沙伯醫院的何曉輝，農曆新年前已開始退休前休假，但因嚴峻疫情2月重返伊院看症，原定4月30日的退休日亦因疫情推遲半年。他憶述，該院3月初最高峰時有403名病人滯留院外，全院醫護即使總動員和盡全力，面對太多要處理的病人時，難免會掛一漏萬。

感觸落淚解畫

因看到病人得不到應有治療

伊院同月改為專門收治確診者的定點醫院，何曉輝直言最初接觸這個概念時，已覺可以一試，因情況已經「冇得輸」，他亦肩負起協調安排的角色。其後，他在員工大會交代詳細安排，在提到病人入院情況時突感觸低頭落淚。事隔兩月，他解釋當時非因壓力而激動、「多年覺得(工作)冇乜壓力、都係咁做㗎啦」，感觸是看見病人得不到應有治療，又稱情緒崩潰的同事，或同源於盡全力後仍感「自己做唔到嘢」，而不覺是工作產生的壓力。

外界認為公院系統在第五波呈崩潰，何曉輝卻不認同，「我哋冇collapse(崩潰)過，因為collapse即係話我哋放棄、所有同事心灰意冷、唔返工，或者病人都唔信任我哋醫院。」他認為同事雖感沮喪，但無做逃兵、沒有人確診7日後仍不上班，證明他們仍熱心工作，凝聚每個人的力量就問題不大，「大家盡做。」他又說，新冠肺炎爆疫初期已有檢測和基因排序等，反觀2003年沙士的病毒在爆疫第二個月才發現，最初醫護連「打緊啲咩仗都唔知」。沙士的299名死者亦包括醫護人員，他形容當年挑戰較大，而醫護當時上班亦十分緊張。

即將退休的何曉輝今年獲醫管局頒發傑出員工獎，他在負責急症科前，曾在外科工作數年。他覺得新一代醫生學術方面很能幹，但強調醫生是一種要對人的行業，回想自己從醫初期都曾自覺「好叻」，年輕的衝動和棱角也隨年月磨平。他寄語後輩，要設身處地從病人角度出發，而非只「唸書」後交對方決定，「(病人)好多時都信賴醫生、覺得醫生俾到最好選擇……將個波拋返俾病人，就唔係正確態度」，又指待人處事需時學習，沒有捷徑。

展望將來，何曉輝相信吸取今次經驗後，即使發生第六波應能較輕鬆應對，如社區隔離設施充足、疫苗接種率高，以及很多醫生具處理確診者經驗等。而他退休後擬重返公院做兩年全職臨床工作，待太太屆退休之齡後再作打算。

啟德新醫院添獨有設備

啟德發展區的新急症醫院目標2025年完工，何曉輝於2016年獲委任規劃啟德新急症醫院項目的發展。他透露，醫院將有醫管局未有或少有的設備，如高壓艙、自製放射元素診斷和治療病人、在手術室增設磁力共振掃描，以便更清晰割腫瘤等。他認為，添置這些私家醫院沒有的高端醫療設備，有助挽留人手，「有啲同事依家已經期望開院後到場工作。」

