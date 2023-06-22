伊院走犯｜64歲還押人士伊利沙伯醫院逃走　女兒報警　疑犯白田邨被捕

一名64歲正在伊利沙伯醫院羈留疑犯逃走，其後到石硤尾白田邨向家人求助時被捕。西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫今日(22日)下午2時帶隊抵達伊利沙伯醫院調查。

涉製作兒童色情物品罪還押

疑犯因製作兒童色情物品罪還押，周三(21日)稱身體不適，由荔枝角收押所送伊利沙伯醫院治療。凌晨4時許，疑犯趁職員前往病房護士站時，掙脫繫於病床的手銬逃走，護士發現隨即追上但對方已經失去蹤影；在場懲教人員喝止並追截，同時召喚支援及通知警方。

消息指，疑犯留院期間趁兩名懲教人員分別去廁所和斟水，掙脫手銬逃去，護士發現後報警。

懲教署委派調查委員會調查越柙事故

警方在附近一帶搜索及調查，其後疑犯在白田邨盛田樓出現，到清晨5時45分截獲疑犯。懲教署委派調查委員會調查越柙事故。

有消息指，疑犯疑因非禮孫女和偷拍孫女的色情照，早前遭女兒揭發報案，其後被警方拘捕。昨日他上庭後報稱不適，被送往醫院治理，凌晨乘機逃走，期間他致電女兒索取金錢，女兒得知疑犯逃走，再次報警，結果警方在其寓所附近將疑犯制服。疑犯被捕時再三重申「我返屋企講兩句說話。」

資深懲教人員指看守人士須在視線範圍內

一名資深懲教人員向《am730》指，一般程序下，會由兩名懲教人員負責床邊押解一名在囚人士，並在安全情況下確定在囚人士在視線範圍內，假若病房需要隔離，兩名懲教人員未能在床側押解，亦會在走廊可看見在囚人士的地方看守；若其中一人需要如廁，規例並無指明，但一般情況下該人員會到最近的洗手間，並盡快返回崗位，另一人在過程中負責看守，兩人不會同時離開。對於手銬被掙脫，他說，手銬一端會扣住在囚人士，並按標準確保手銬卡住手腕，另一端則扣在床的穩固位置，理論上不會被掙脫。

立法會保安事務委員會委員葛珮帆對事件感到驚訝，認為懲教署應調查程序上有否人為出錯或疏忽，「手扣為何掙脫得到？懲教署調查是應該，走犯可大可小，要盡快檢討」。她期望，懲教署完成調查後應向公眾交代，避免同類事件再發生。