伊院醫院指揮中心系統 即時處理數據異常病人

香港醫療系統經常面對龐大壓力，若在各個程序縮減一分鐘，或已可起巨大作用；為有效調撥資源，伊利沙伯醫院試行「醫院指揮中心」系統，包括整合病床佔用率、病人臨床資料等，令醫護人員更有效調撥資源，如以紅綠燈即時反映病人情況，讓巡房醫生可優先處理最有需要病人；系統亦可顯示病人出院進度，配合其他系統，病人等候出院時間亦可縮短逾一小時。院方冀把系統擴展至其他醫院。

伊利沙伯醫院配合醫管局的智慧醫院發展計劃，於2020年10月起試行「醫院指揮中心」系統，為首間成立該系統的公院，包括分床位調配管理、資源調配管理和臨床作業系統管理3個範疇。床位流量管理能實時顯示整合病床佔用率、病人臨床資料及平均住院日數，亦能夠及時跟進病人由抵達急症室、轉送到復康醫院和出入院的情況。資源調配管理則夠實時掌握可用資源，如可用工友、非緊急救護車數目。除臨床作業系統管理暫僅在神經內科、骨科和內科應用，其餘的則已在全院試行。

九龍中醫院聯網資訊科技統籌麥凱鈞指，過去安排一名病人轉院，由病房同事聯絡復康醫院安排病床、非緊急救護車等，往往要打三、四次電話才可以完成轉院安排，若遇上「餵飯」時間，人手不足，更易出現混亂。但醫療指揮中心實施後情況大有改善，病人獲准出院或轉院，會在床位調配管理電子儀表上顯示相關時間，職員可第一時間知悉，替患者安排非緊急救護車或轉院床位，包括非緊急救護車司機亦可透過系統「知到佢地(患者)是否攞咗藥、就快落樓上車」，病人出院平均時間由三個多小時縮短至兩小時。

麥凱鈞亦指，臨床作業系統管理能夠有效紀錄病人狀況，如血壓、驗血報告等資訊，並以紅綠燈展示，若病人數據有異常會亮紅燈，醫生會優先查看紅燈較多的病人，而系統亦配有人工智能分析病人的各項風險，自動提示惡化可能。他補充指，一個病房有40張病床，醫生巡房需時兩小時，但一號床患者卻未必是最需要醫生處理的人，醫生透過系統可達致「及早發現，及早治療」，平均可減3分鐘尋找最急需的病人。

第五波疫情期間，在短時間內有大量確診人士到急症室求診，伊利沙伯醫院亦特別為指揮中心增設「COVID-19模組」，讓系統顯示一間病房內確診人數、正用呼吸機病人數目，甚至可辨識誰人是重症或來自哪間院舍的病人，並將輕症病人轉送到社區隔離措施，加快醫院病床流轉。

病人減等候出院時間

伊院中央護理部部門運作經理魏秀珍指，指揮中心成立後病人等候出院平均時間大減，19/20年有47%的病人可在下午一時前出院，而20/21增至55%。此外，系統亦減少流程中繁瑣工作，如減省電話來往時間，她指計劃2020年試行後，抽取及分析2,100名病人，發現院方處理患者出院或轉院，電話來往每個個案平均需約2分鐘，若可減少這些電話工序，便可將省下4,200分鐘、即70小時，用於醫療工作。