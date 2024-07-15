休班女護士觀塘偷食物判罰2000元 稱遭同事排擠壓力增

一名25歲休班女骨科護士上月在觀塘兩度盜竊，涉及總值580.3元的貨品，今日（15日）在觀塘裁判法院承認兩項盜竊罪，判罰款2,000元。辯方求情指被告在職場遭資深護士排擠，精神壓力漸增導致患上荷爾蒙失調問題。總裁判官蘇惠德稱明白被告工作壓力大，但不應以傷害自己的方法解決，可尋求專業人士協助；被告現已辭職。

被告許鳳熒承認兩項盜竊罪，在2024年6月30日於觀塘創紀之城5期APM地下低層一田超市，偷竊一杯周打蜆湯、一杯芝士蛋糕、一杯提拉米蘇、一盒焗飯、一包焗魚、一包豬仔骨及一包木瓜，總值港幣467.3元；同日又在港鐵觀塘站內健康工房偷竊一樽椰子飲品、一樽杏仁茶及一包西米露，總值113元。