休班督察涉強吻胸襲懷孕店員罪成 判囚6個月2周准保釋候上訴

34歲任職防止罪案科的已婚男高級督察，涉嫌於前年11月休班期間，在尖沙咀美麗華廣場店舖強吻及觸摸懷孕女店長的胸部，在店長丈夫到場後跪地求饒，企圖以200萬元換取不予追究。涉案督察早前經審訊後被裁定非禮及意圖妨礙司法公正2罪罪。裁判官今（28日）於九龍城裁判法院判刑指，被告作為高級警員應具自控能力和守法意識，斥被告令警隊蒙羞，判監6個月2星期，被告准保釋候上訴。

控罪指，33歲被告李卓賢，案發時任職防止罪案科高級督察，現時已被停職。他被控於2021年11月23日，在尖沙咀美麗華廣場一期2樓一店舖內猥褻侵犯X；並在同日同地作出意圖妨礙司法公正的行為，即向X及其丈夫Y提議，給予他們一筆金錢以換取X不追究針對他的猥褻侵犯案件。

辯方求情：案發前被告妻子提出離婚 被告大受打擊

辯方求情指，案發前被告妻子提出離婚，被告大受打擊，同時承受工作壓力。被告因被定罪失去收入，須向妻子支付逾百萬元贍養費，亦須承擔患癌父母的化療費用。

官：被告令人失望 令警隊蒙羞

裁判官梁雅忻判刑指，肯定被告工作表現優秀，但正因如此犯案「好大反差」，事件雖不涉被告利用職權，但被告身為高級督察應具自控能力，非常清楚法律和具守法意識，被告卻令人失望，令警隊蒙羞。

裁判官指，被告到店鋪取已預訂的貨物時神情輕鬆，並非壓力大一時失控，「簡單嚟講，就係當時你對X色心起」，惟被告不認罪令X須於庭上重述事件，而被告作供時譁眾取寵，令X夫婦更加難受，直言被告全無悔意。裁判官就非禮罪及意圖妨礙司法公正罪分別判監2周和6個月，被告須入獄6個月2周，被告申請保釋等候上訴獲批。