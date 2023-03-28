休班警擅取市民遺失背包擸2.7萬財物　被控盜竊5月再訊

有市民去年11月，在一輛由銅鑼灣駛往天水圍的巴士上遺下一個背包，隨後在區內一處花槽找回背包，但內裏約2.7萬元財物全失，其後3張八達通卡在事發後，再被消費778元，遂報警求助。經警方追查下，拘捕一名26歲休班警。該名休班警被落案起訴5項盜竊罪，今早(28日)於屯門裁判法院作首次提訊。由於辯方表示需時索取文件，以便進一步提供法律意見。被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至5月23日再訊，期間被告續准以2,000元現金保釋。

控罪書上拒填職業

26歲被告黎柏鴻，並無於控罪書填上報稱職業。但據悉為警員，現已被停職。控罪指，被告於2022年11月26日，在屯門新城市廣場外，於城巴N969車廂內盜竊龍姓男事主1個黑色背包，內有1部手提電腦、1部iPad Air、1部Switch遊戲機、4張信用卡、3張八達通卡、900元現金等財物，總值約2.74萬元。而被告另被控，於同日至11月28日，在盜竊3張屬於龍的八達通卡內，合共778.8元的餘額。

案情指，警方去年11月26日上午約11時，接獲一名31歲男子報案，指他同日凌晨約3時乘坐一輛由銅鑼灣駛往天水圍的巴士時遺下一個背包，其後在天水圍天耀路一個花槽尋回該個背包，但內裏的3張八達通卡及電子器材，包括手提電腦和平板電腦，全部不翼而飛。另外，3張八達通卡於去年11月26日至28日期間曾被盜用，損失金額共778元。最終於同月29日，拘捕1名懷疑涉案的休班警員，並起回部分失物。