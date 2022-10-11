休班警長駕私家車失控撞欄涉酒駕 獲准保釋至11月21日再訊

52歲女子於本年7月22日駕駛私家車，駛至葵盛西邨對開時，疑撞毀路旁約2米鐵欄，與她同車的52歲男休班警長疑再接力駕駛該車至500米外，女子被控一項不小心駕駛罪，另她連同該休班警長各被控一項「在呼氣中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車」罪。案件今日（11日）在沙田裁判法院提堂，兩被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件及法律意見，裁判官將案件押後至11月21日，兩人各准以5,000港元保釋，期間不准離港。



兩名被告依次為報稱無業的郭秀芳（52歲）及吳志偉（52歲）。據傳媒報道，吳志偉現已被停職。

控罪指，郭秀芳於2022年7月22日在葵涌葵聯路近燈柱FB3260（葵盛西邨巴士站外），在道路上不小心駕駛車輛登記號碼為FE875的私家車。另她被控於上述同日在葵聯路34號巴士站（往葵盛東邨巴士站方向），在道路上駕駛上述私家車，而其呼氣酒精比例是100毫升呼氣中有24微克酒精；吳亦被控於同日同地在道路上駕駛上述私家車，而其呼氣酒精比例是100毫升呼氣中有58微克酒精。

警隊重申非常重視人員的操守

警方表示，案件發生在7月22日，涉案女子駕駛私家車，沿葵涌葵聯路往葵盛東邨方向行駛，當駛至上址時，失控撞向鐵欄，涉案的休班男警之後再駕駛約500米後停低。警員接報到場調查，兩人都未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，兩人早前已獲准保釋候查，並在8月中旬向警方報到，其後案中男子被證實為一名休班警員。

警隊重申，非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。