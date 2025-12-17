伯伯病情惡化臨終冀「見愛犬最後一面」　將軍澳醫院跨部門助圓夢

醫院除了治療病者的身體，也會照顧他們的情感需要。將軍澳醫院一名病情惡化的晚期男長者病人，臨終前心願是希望能再見家中愛犬Rio一面，院方多個部門合力為其圓夢，最終伯伯於一個月後離世。

伯伯與Rio相伴八年，當年Rio遠處看見伯伯便一路跟隨不願離開，伯伯將牠抱回家成為了家人，直至因病情惡化需長期住院而分開。屬晚期病人的伯伯入住將軍澳醫院後，獲轉介至紓緩治療科評估面談，他反覆向醫護人員及家人提起對家中愛犬Rio無盡的掛念，希望能再見牠一面。醫院管理層在評估風險與病人需要後，亦全力支持讓伯伯和Rio重聚。醫院隨即啟動跨部門部署，確保寵物探病的過程安全且不影響病房運作。

完成疫苗注射及清潔 預先規劃路線 這次探訪得到多個部門合作，包括病房、感染控制組、護理服務科及行政事務科等。將軍澳醫院內科病房經理譚卓傑說，「我們確保Rio已完成接種所需疫苗、植入晶片並徹底清潔；並預先規劃好路線，由停車場直達八樓獨立病室，特別避開探訪高峰時段和人流較多的區域，每個細節都經過細心規劃，務求將對醫院運作的影響減到最低，也順利安排伯伯跟Rio見面。」Rio在探訪前完成所需疫苗注射並徹底清潔。探訪當日，Rio經以布覆蓋的狗籠運送到病室，全程十分安靜乖巧。當狗籠一打開，Rio一眼就認出病床上的主人，立即興奮地搖著尾巴，靜靜地依偎伏在身旁。伯伯臉上綻放出久違笑容，反覆伸手輕撫著牠，整個病室被溫暖和感動的氣氛包圍。家屬在一旁見證這次重聚，也是伯伯離世前與Rio的最後一次相見。

Rio以狗籠運送，全程以布覆蓋狗籠。譚卓傑表示：「伯伯與Rio相聚的畫面，深深觸動在場的每一位醫護人員。病人和家屬亦一再感謝醫院的配合，令我感受到這次探訪深深加強了醫患間的信任與理解。我也希望繼續秉持這份以病人為先的初心，在嚴謹的程序、可行的情況下，盡力協助病人在生命晚期獲得心靈支持，為病人及家屬留下珍貴而無憾的回憶。」