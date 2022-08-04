低壓區掀風雨氣溫驟降 黃雨個半鐘 晚上掛一號波

告別7月熱浪，本港昨日大驟雨和雷暴，下午一度發出黃色暴雨警告信號，晚上再發出一號戒備信號。鬧市馬路出現水氹，街上行人甚為狼狽。天文台預測今明仍有狂風驟雨及雷暴。另外，一個低壓區下周初至中期會為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋。

位於南海東北部的一個低壓區為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港昨午多處地區錄得約30毫米雨量，觀塘、九龍城及黃大仙區的雨量更超過70毫米，天文台昨午3時半發出黃色暴雨警告信號，一個半小時後取消。驟雨令香港氣溫驟降，昨日市區最高溫僅攝氏30.8度，晚上近9時更只有27.3度。

天文台於傍晚表示，低壓區逐漸增強，一個熱帶低氣壓似乎在形成中；至晚上10時10分發出一號戒備信號，指按照預測路徑，該熱帶低氣壓會今日逐漸靠近珠江口一帶，與其相關的外圍雨帶會為該區帶來狂風大驟雨及雷暴。

天文台預測本港今日多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎攝氏26至29度，吹和緩至清勁東北風，漸轉吹東至東南風，離岸間中吹強風，海面有湧浪；展望隨後一兩日有驟雨及雷暴，明日(5日)雨勢有時頗大。周日及下周一驟雨減少，短暫時間有陽光。預料另一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。