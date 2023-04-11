低壓區未來數日菲律賓形成 天文台︰本周後或入南海

影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和，香港未來一兩日氣溫回升，天色亦較明朗。但一個低壓區正為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。天文台指，該低壓區有機會在本周後期進入南海，但其強度及路徑存在變數，會密切監測其發展。

天文台預測今年有4至7個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，風季可能於6月或之後開始。不過天文台指，周日(9日)衛星雲圖顯示，與一個低壓區相關的不穩定天氣正影響菲律賓以東海域，並預料該低壓區會在未來兩三日(10至12日)逐漸發展，並沿高空反氣旋的西南側靠近菲律賓。

天文台指，部分電腦模式顯示該低壓區會橫過菲律賓，並於本周後期進入南海中至北部，但該區的「熱帶氣旋潛熱」較低，垂直風切變亦較強，加上受菲律賓地形影響，預料低壓系統屆時會有所減弱。另有個別電腦模式預測受高空西風槽影響，該低壓系統會在菲律賓以東海域轉向，並移向琉球群島以南海域一帶。

署理高級科學主任林學賢昨指，由於目前低壓區距離菲律賓及香港都超過一千公里以上，暫時對香港威脅不大。天文台預計，本港天氣短期內仍受華南的天氣系統影響，未來一兩日該區氣溫回升。周三(12日)日間溫暖，最高氣溫或達攝氏27度，部分時間有陽光。周四雲量較多，本周後期有一兩陣驟雨。

根據天文台資料，香港4月曾掛1號或以上熱帶氣旋警告，如1967年的颱風(超強颱風)維奧莉(4月9日)，發出1號風球約21小時。1978年颱風(強颱風)奧麗芙逼近亦曾發出41小時30分鐘的1號風球，1999年颱風利奧，天文台更先後須發1及3號風球；2008年颱風浣熊亦發出發1及3號風球。