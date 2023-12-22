低息貸款招徠 成功借錢須付三成中介費 警拘8人涉串謀詐騙洗黑錢

咪俾錢中介，否則借錢變貼錢，隨時要破產。警方偵破1宗財務中介公司詐騙案，騙徒假扮銀行職員並以低息貸款作招徠，透過電話隨機尋找目標，當受害人擬借錢，騙徒則以各種方法或借口，要求受害人支付貸款額三成手續費或中介費，又或遊說受害人以信用卡碌卡套現，再以七、八折收購所購買現金券或禮品券，甚至向借款人表示可協助破產「唔使還」。警方估計騙徒集團運作兩年，過百名受害人，涉案金額達700萬元，惟至今年9月才有第一名受害人報案，警方經調查後採取行動，拘捕8人。

被捕1男7女(29至51歲)，部分屬集團骨幹；部分為負責前台接待員、文員、帶事主去購物的「外賣仔」，及將禮品卡買大量海味再轉售內地銷售的「跑腿」。行動中，檢獲多本支票簿、銀行卡、約500萬元現金等。 警方於9月接到一名市民報案，指早前收到自稱銀行職員電話，對方聲稱可提供低息貸款，事主有興趣後，便被告之其信貸紀錄評分低，並帶他到尖沙咀一商廈內的一間財務中介公司，協助申請一些二線貸款。事主借款後，即被收取當中三成款項作中介費。

事主同時被遊說以信用卡套現，帶到連鎖店買大量禮品卡或現金券，再以面值七至八成折售予騙徒兌換現金。騙徒失聯後，事主要償還「全額」貸款及信用卡欠款，涉款70萬元，與家人商量後再報警。 油尖警區重案組第一隊主管督察葉恩樺指，警方經調查後，發現案件涉及一間名為「格林集團」的財務中介公司，聲稱提供會計審計、簿記等服務，但未曾於會計及財務匯報局註冊，更非持牌放債人或任何持牌放債人委任的中介；調查亦發現有關公司的職員及相關銀行戶口於2021年2月至今年11月期間，共有144名人士曾入帳，涉款逾700萬元。警方聯絡相關人士後，再有11人協助警方調查，12名事主共損失逾160萬元。

警方發現集團涉及4種斂財手法，先邀請事主到公司，了解其財務狀況，建議其作借貸或套現，並收取3,000至5,000元的服務費或諮詢費；事主成功借貸會抽取當中三成作中介費，或要求碌卡買現金券再回購；事主未能償還貸款或卡數，會被遊說申請破產，但要「尋找律師行跟進」，事主要再支付高昂轉介費。她表示，「格林集團」在上址商廈租用兩個單位，一個負責接待「客人」，一個用作儲存事主財務狀況、中介的僱員紀錄，用作打電話找目標的「協調中心」。