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2024-01-04 16:48:33

低至30元非法「老鼠煙」混入市面出售　海關聯同邵家輝落區巡視打擊私煙

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低至30元非法「老鼠煙」混入市面出售　海關聯同邵家輝落區巡視打擊私煙

低至30元非法「老鼠煙」混入市面出售　海關聯同邵家輝落區巡視打擊私煙

政府去年初上調煙草稅，每包20支裝香煙的煙草稅為50.12元。但報販協會發現市面上，湧現大量售價低於稅項成本的「老鼠煙」，售價甚至低至30元一包。協會懷疑供應商以各威逼利誘手段，誘使商販將沒有完稅的非法香煙，即是俗稱的「老鼠煙」或「白牌煙」上架。海關聯同批發及零售界立法會議員邵家輝，今日到佐敦實地巡視，提醒報販加強警惕，提防不法之徒，切勿因一時利益或疏忽而以身試法。

報販協會指近期接獲同業的查詢及舉報，有些「新牌子香煙」的來貨價僅20多元一包，其中有公司中介以「送十條做試食」或提供折扣作掩飾，令商販入貨價格更低。報販協會主席林長富提醒業界做好把關角色，遇到疑似「老鼠煙」，應立即向執法部門提供情報。林長富續指，協會未來將加強對報販的教育和宣傳，他支持在煙包印有獨一無二的二維碼，讓執法部門能夠即時掃描並識別未完稅產品，打擊犯罪活動。

邵家輝促海關高調執法

對於有犯罪集團公然挑戰法紀，在社區內混入來源及成份不明的「老鼠煙」，邵家輝憤斥行為卑劣，必須嚴懲。邵家輝認為應跨部門制定更能打擊「老鼠煙」集團經營模式的策略，短期內高調地在前線從嚴執法，加強阻嚇作用，長遠地設法利用科技配合，促進執法部門識別煙草產品是否已經完稅。

低至30元非法「老鼠煙」混入市面出售　海關聯同邵家輝落區巡視打擊私煙

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