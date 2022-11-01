住宅裝修分判商涉用假糧單 騙承建商15萬遭廉署起訴

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名住宅項目工程分判商涉嫌使用一份虛假的工人薪金紀錄，向承辦商申領合約費，涉款約15萬元。該名分判商今日(1日)被廉署落案起訴，他已獲准保釋，以待星期四(3日)在九龍城裁判法院答辯。



被告梁偉堂(44歲)，歷藍創作公司(歷藍)東主，被控一項使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73條。案發時，被告受土瓜灣私人住宅項目其中一名承辦商富暉裝飾有限公司(富暉)委託為項目進行裝修工程。被告於2020年5月委託文氏工程(裝飾)有限公司(文氏)招聘工人及進行該工程。



富暉按工程進度分期支付合約費予歷藍，歷藍再按工程進度分期付款予文氏。歷藍向富暉申領合約費時須提交一份「僱員收取薪酬聲明書」，作為歷藍已支付工人薪金的證明，有關工人亦須在聲明書上簽署確認已收取有關薪金。被告涉嫌於2020年9月，使用一份看來由11名文氏工人簽署的聲明書，意圖誘使富暉接受它為真文書。廉署調查顯示當中6名工人並沒有在聲明書上簽署，亦從沒收取聲明書上所述共逾15萬元的薪金。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。