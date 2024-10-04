住滿15年全長者公屋戶要申報 持續長居單位 擁私樓收租符入住資格

新一輪公屋住戶申報周期展開，房委會向住滿15年的全長者戶、入住剛滿兩年的非全長者戶，和到期申報的富戶派發申報表。收到表格的租戶須於下月30日前將表格交回。當中包括12萬名居住滿15年的長者戶將陸續收到申報表，但這些長者戶毋須申報資產，只須申報居住狀況，即有否「持續居住」。房屋署長羅淑佩表示，有關措施是當局特別關顧長者的表現，並透露在上兩輪申報後，當局收回了逾3,300個單位，以及4戶有名車的屋邨住戶需要搬遷。

羅淑佩昨在電台節目表示，60歲以上的全長者戶一向毋須申報資產，政府理解退休長者可能擁有住宅物業，並將單位出租作為收入。因此，這次只要求全長者戶申報是否持續居住於公屋單位，和是否有將公屋單位丟空、分租、轉讓或用作非住宅用途等情況；若非住在單位而有特別原因便要申報，當局會酌情處理。