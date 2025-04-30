住院病人偷拍學護配性騷擾描述 51歲男涉窺淫被捕

明愛醫院一名住院病人，日前涉嫌偷拍女護士學生在病房工作的相片和影片，並配上涉及性騷擾的文字描述，如協助他更換尿喉、抹身等過程。明愛醫院非常重視事件，已經警告涉事病人並要求移除帖文，以及就事件報警處理。警方接報後，在該院以涉嫌「窺淫罪」拘捕一名51歲男子。
社交網站近日流傳多篇帖文截圖和影片，展示拍攝者在接受一名女實習護士進行護理程序期間，在對方不知情下近距離拍攝，又配上多段涉及性騷擾的文字描述，如「玉手溫柔替我心肺按摩 親愛的求妳唔好停好嘛」、「活到半百先至嚟俾個𡃁妹嚟玩××」等，以及詳細描述對方替其換尿喉和抹身的過程，「呢位新手小姑娘幫我換尿喉 佢一開口話唔熟手我心如墜冰窖」。
明愛醫院要求病人移除帖文
明愛醫院發言人回覆指，留意到網上流傳一名住院病人在社交媒體上，發布一名護士學生在病房工作的相片和影片，並發布內容包含涉及性騷擾用語的帖文。院方非常關注及重視事件，已安排部門代表會見涉事病人作出警告及要求移除帖文，又說得悉事件後，已即時向受影響護士學生了解事件並致以慰問。院方指，已就事件報警，並會全力配合警方調查。
警方前日接獲醫院報案指，懷疑有男病人在醫院病房內偷拍一名女醫護人員，並於社交平台上載及發布內容包含性騷擾用語的相片和影片，經調查後同日在該院以涉嫌「窺淫罪」，拘捕一名51歲唐姓本地男子，他已獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到，案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。警方對有關偷拍行為予以譴責，呼籲市民應尊重前線醫護人員私隱及專業。
港台否認涉案人為員工
對於網上流傳涉案男子為香港電台節目主持，港台回覆查詢指經核實後，確認該人士並非該台員工。據悉，男子為社區參與廣播服務客席主持。