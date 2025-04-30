住院病人偷拍學護配性騷擾描述 51歲男涉窺淫被捕

明愛醫院一名住院病人，日前涉嫌偷拍女護士學生在病房工作的相片和影片，並配上涉及性騷擾的文字描述，如協助他更換尿喉、抹身等過程。明愛醫院非常重視事件，已經警告涉事病人並要求移除帖文，以及就事件報警處理。警方接報後，在該院以涉嫌「窺淫罪」拘捕一名51歲男子。

社交網站近日流傳多篇帖文截圖和影片，展示拍攝者在接受一名女實習護士進行護理程序期間，在對方不知情下近距離拍攝，又配上多段涉及性騷擾的文字描述，如「玉手溫柔替我心肺按摩 親愛的求妳唔好停好嘛」、「活到半百先至嚟俾個𡃁妹嚟玩××」等，以及詳細描述對方替其換尿喉和抹身的過程，「呢位新手小姑娘幫我換尿喉 佢一開口話唔熟手我心如墜冰窖」。