佐丹奴沒有陌生人的世界慈善基金 捐贈快測套裝及數據SIM卡 助弱勢兒童

第5波疫情漸趨穩定，學校已基本恢復面授課程，但為遏止病毒傳播，根據教育局指引，學校會要求所有教職員和學生每天回校前都必須進行快速抗原測試(RATs)。為減少低收入家庭的經濟壓力，佐丹奴沒有陌生人的世界慈善基金（WWS慈善基金）早前捐贈新冠病毒抗原快速測試劑和數據SIM卡，以滿足香港貧困兒童的健康和學習需求。

對低收入家庭而言，每天都要為子女準備快速抗原測試，對經濟會構成一定壓力。同時，在疫情高峰期的一段時間，學校為保障教職員及學生的健康改為上網課，教學形式的改變讓學生逐漸對線上學習產生依賴，對基層低收入家庭而言，要為子女提供良好電子通訊網路及設備亦是一大挑戰。

合資格學童可申請免費RATs

WWS慈善基金為正視低收入家庭和兒童的需要，於最新一輪捐贈專案，透過新世界發展與仁濟醫院聯合營運的 “Share for Good” 捐贈平臺捐出數百張數據SIM卡，並將過千盒RATs捐贈予香港明愛，由其分發給香港的低收入家庭和貧困學生。此外，符合條件的學生更可以親自到佐丹奴香港門市，申請和領取免費RATs。

行動昇華 助基層家庭迎接挑戰

佐丹奴國際有限公司主席兼行政總裁劉國權博士表示：「對於香港的家庭，尤其是來自基層低收入家庭的孩子和家長來說，這段時間充滿挑戰。每日進行RATs 的要求和對線上學習的日益依賴正在增加家庭開支，許多家庭都正在努力維持生計。」他續指：「我們之前推出了一項計畫，就是透過香港的門市網路提供 RATs給有需要的客人。期望這次捐贈的項目會進一步為我們現在所作出的行動和努力昇華。」

感謝長期支持 援助弱勢社群

佐丹奴國際有限公司執行董事兼首席營運官陳嘉緯博士評論說：「佐丹奴沒有陌生人的世界慈善基金是一間在香港註冊的獨立慈善機構，將籌集的資金分配給有需要的人。過去曾資助的項目包括基礎教育計畫、為弱勢群體提供餐券、支持孤兒和殘疾兒童，以及因遇到意外，家庭收入突然陷入困境的人士在未得到其他支援時，提供緊急援助金等快速支援。」他總結說：「基金的工作是依賴於捐助。我們十分感謝我們的團隊成員和客戶長期以來的支持，並誠摯地邀請您繼續支持WWS慈善基金。」

關於WWS基金：

http://corp.giordano.com.hk/tc/wws_charitable_fund.aspx

