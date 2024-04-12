佐敦五十八年舊樓 改裝私營外勞共居空間 床位月租約3500

項目每個單位約640方呎，設3間房，可能容納11人居住，人均面積約60方呎，遠高於政府規定的最少36方呎；3個衛浴、1個開放式廚房、餐桌、二合一洗衣乾衣機等，每伙均提供Wi-Fi，每周提供一次清潔服務，若有疑難可透過手機應用程式與職員聯絡。

政府為舒緩各行各業人手短缺問題，去年推出「補充勞工優化計劃」，惟要為外勞提供合標準住所，令不少僱主感憂慮。一直有經營「共居空間」提供住宿服務的私人機構安怡居，亦看中市場需要，投資共300萬元，推出全港首個私營外勞共居空間；改裝位於佐敦道、有58年樓齡的永盛大廈11至14樓，共6個單位，提供66個床位，每個床位月租約3,500元，最短租期12個月。攝：鍾式明

人均面積遠高於政府規定

為保障住戶的安全，單位內不能明火煮食，男女不能合宿，且不設電視，水電費由外勞自付；每間房有2張雙層床，或1張雙層床連1張單人床，各床位均有燈槽及2個連USB的電掣位，拉上床簾即享受到私人空間；雙人床位上亦預留空間擺放行李箱。房內還有冷氣、全身鏡及3個衣櫃，窗邊有預留空間提供充足採光，房門亦設密碼鎖。

安怡居聯合創辦人及執行董事曾慧莉表示，選址是考慮到佐敦處於中央位置，交通便利，方便外勞上下班。她指，單位在上月底已有約20名實習生入住，入住者主要從事服務及旅遊業，另有2個單位將於稍後完工，正跟3至4間公司洽談，預計下月底再有約20名東南亞外勞入住。今次亦為安怡居第11個共居空間項目。

不擔心舊樓存消防隱患

同區舊樓華豐大廈前日發生三級奪命火。被問及會否擔心舊樓存消防隱患，曾慧莉指，租用該廈單位作宿舍，主要大廈由單一業主持有逾60%業權，消防及維修相對容易，「樓齡太高唔緊要，有保養維修就得。」她又指，大廈每年均會進行消防年檢，暫符合消防署的安全要求，有信心沒有問題。

