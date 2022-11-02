佐敦文華樓入屋行劫 6賊掠200萬財物 當場被捕

佐敦文華樓發生入屋行劫案。一名居於上址平日出入均「身光頸靚」的住戶遭賊人覷覦。6名賊人先在荃灣偷走一輛的士，套上假牌，前晚到文華樓假扮送貨，持刀闖入一單位，用索帶綁起屋內3名男子，洗劫屋內約200萬元財物；警方因事前已接到線報，埋伏在外，賊人逃走時一網成擒。事件中無財物損失，亦無人受傷。

遇劫單位位於文匯街17至24號後座文華樓13樓，據指5名年約20至30歲的年輕男女數月前起租住上址。警方在屋內救出3名男子，年齡介乎23至29歲，2人為租客、1人為朋友關係；其他租客當時並不在屋內。被捕6名本地男子，全部有三合會背景，介乎18至43歲，涉行劫、擅自取去交通工具及行使虛假文書被捕，稍後將被落案起訴。

警方早前接獲線報，一個本地犯案集團計劃行劫文匯街一住宅單位。西九龍總區重案組經情報分析及深入調查，展開部署，及至昨傍晚約6時半，6名可疑男子乘坐一輛的士抵達文匯街17至24號後座文華樓，當中5人落車後乘搭升降機上一單位。約半小時後，該5名男子離開大廈之際，探員見時機成熟，採取拘捕行動，當場制服5名疑人，在他們身上搜出3把牛肉刀、1支鐵筆及大量贓物。另一邊廂，探員亦拘捕負責駕駛的士之同黨。