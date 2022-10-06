佐敦樓梯底逾半世紀老鋪　標記蔴雀收清拆令本月底結業

屹立佐敦樓梯底逾50年的手製蔴雀(麻將牌)「標記蔴雀」老鋪，已傳承3代，是區內著名地標。然而這家橫跨半世紀的老字號，昨日(5日)在社交媒體Facebook專頁宣布，在9月底接獲業主通知屋宇署已頒布清拆令，指樓梯舖位置違反僭建條例，故該鋪將於本月底結業。

標記：難以面對

「標記蔴雀」在Facebook中發文指，難以面對此突如其來的消息，很不捨，但也要作出公告，知會長久支持及鼓勵該店的顧客。入行超過50年的標記負責人張順景亦坦言，一直希望繼續堅持手雕蔴雀工藝，即使已到古稀之年，及曾面臨營運的種種困境，他不打算就此退休。他希望政府相關部門可以酌情處理，有條件地保留原址，讓這份傳統手雕蔴雀工藝傳承下去。

帖文又稱，年過70的景叔，自幼跟隨父親學習手雕蔴雀這門傳統手工藝。從工具、顏色的挑選，到一刀一刀、重複來回的雕刻，手雕蔴雀已成了景叔生活的重要部分。景叔口中常掛一句話：「別人或希望將這門手工藝繼續薪火相傳，算吧，我還是希望子女們都能夠活出自己的一片天，畢竟，手雕蔴雀大概只會走到我這一代吧。」

手雕蔴雀工藝或終失傳

文中在最後更提到，眼看著自幼堅持至今的技藝，似乎真的走到最後一段路，豁達背後那無法言喻的苦，相信只有景叔心裡最清楚。手雕蔴雀工藝或於將來終要面對失傳。可是景叔亦衷心希望，手雕蔴雀背後那三代人的故事，至少有香港市民與景叔一起記住。

標記蔴雀(多圖)