佐敦華豐大廈奪命火釀5死 至少40傷 逾35間賓館及劏房 消防雲梯救人

本港連續兩日發生三級以上火警，繼周二洪水橋地盤四級火後，昨早油麻地佐敦道華豐大廈發生的三級火，更不幸造成5死，至少40人受傷，其中8人危殆，3人嚴重。由於起火的華豐大廈內有逾35間賓館及劏房，有多人被困，大批救援人員到場拯救及疏散居民，消防以多條雲梯救人，約250人獲救離大廈，約50人自行疏散。政府高度關注連續兩日大火，特首李家超昨午到伊利沙伯醫院探望火警傷者，並指消防處已成立專案組負責調查火警。有死裡逃生的九旬夫婦，讚事發後有很多人來幫忙及送暖，感到香港仍是有情的地方。 火警現場為油麻地佐敦道13號、樓齡60年的華豐大廈。昨晨7時53分，警方接報住戶指大廈1及2樓大堂內起火，不斷有濃煙冒出，火場面積約20米乘20米。消防派出逾200人在場灌救，到8時04分將火警升為三級，期間升起多條雲梯，協助住戶離開單位。火勢在8時54分受到包圍，約10時受控，10時30分大致救熄。消防處分區指揮官(九龍南)林建軍指，5名死者，1人於7至8樓梯間發現、3人在2樓走廊，以及1人懷疑高處墮下至1樓簷篷，起火位置於1至2樓大堂、健身中心外，該位置主要為持牌賓館，不涉及樓上劏房，惟大廈內共有逾35間持牌賓館及劏房，火勢及濃煙蔓延至不同樓層，已查閱大廈圖則，未見有特別改動。另起火現場發現不少膠燈箱，當中有很多膠質物料，詳細起火原因將由專案組調查。據悉，3男2女死者傷勢主要涉及燒傷及吸入性損傷，其中兩名男死者67歲姓黎及70歲姓曾均持香港身份證。

被困住戶窗邊揮布求救 健身客聞爆炸聲逃生 火警發生期間，有單位內不斷冒出濃煙，消防架起多條雲梯救援，有住戶被困在窗邊揮布求救，亦有部分人走上天台等候救援，部分傷者要用氧氣罩協助呼吸，送院救治；另1樓健身中心的顧客指，健身期間門外突然傳來爆炸聲，毗鄰單位有火有煙，連忙逃生。 九旬夫婦被困賓館相互鼓勵待救援 大廈有數十間賓館，大批住客死裡逃生，當中包括一對長居佛山近日回港處理私人事務的年長夫婦，九旬鄺先生表示，於周二入住，原定在3樓賓館留宿7晚，豈料昨早遇上火警。他表示，昨早聽到警鐘響起開門查探時，已發現有煙，並見窗外一邊有煙一邊有火。最後只能與妻子在房內等待救援，他坦言等候期間難免感忐忑，但指有老妻在旁，大家互相扶持。約半小時後，聽到消防在門外查問，兩人便開門在消防員攙扶下摸黑逃離大廈。他指，雖已梁顯利社區中心登記，但已即時租用區內另一賓館，繼續餘下香港行程。