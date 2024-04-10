佐敦華豐大廈火警｜休班民安隊與地盤工燒鐵絲網用吊機 合力救出十多人

油麻地佐敦道華豐大廈發生三級火警，造成5死33人受傷。火警期間，多達數百人被困，在人在窗邊揮毛巾求救，亦有住戶上天台等候救援，正當消防員全力救援之際，另一邊廂，一名休班民安隊成員與7名地盤工人亦挺身而出幫忙救人，成功救出十多名居民。

一道鐵絲網阻礙居民逃生

有幫忙救人的民安隊成員及地盤工人向傳媒講述經過，講述救人經過。該名休班民安隊成員表示，今早收工後，途經華豐大廈附近的南京街時，聽到有人大聲呼救，於是循聲走到華豐大廈後面的一個地盤查看，不料看到有5名成人手抱著2名小童站在華豐大廈後巷簷篷求救，並陸續有更多人從大廈逃出，而當時華豐大廈持續有火花及濃煙冒出，但大廈與地盤之間有一道鐵絲網，有礙逃生。他眼見情況緊急，卻欲救無從，此時有約7名地盤工人上前協助，於是眾人合力拯救。