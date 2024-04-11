佐敦華豐大廈火警｜居民登記後可上樓取必須物品　據悉存大量膠袋天井為起火源頭

佐敦華豐大廈昨日(10日)發生奪命三級火，造成5死40人傷。火警被救熄後，涉事大廈一直封鎖，至今日(11日)局部解封，居民可上樓取回物品。據了解，當局初步調查相信起火源頭位於1樓天井，該處存放有一些清潔工具和大量膠袋，又不排除有人從高處掉煙頭肇禍，繼而燒着膠袋令火勢迅速向上蔓延。

大廈仍然無水無電

油尖旺民政事務處今早在場設立跨部門援助站，為居民登記資料，其後又轉移到一輛旅遊巴上登記。至中午約12時，警方讓有需要的居民上樓。在場警方表示，現場仍未解封，大廈仍然無水無電，又指居民在梁顯利油麻地社區中心，向民政處登記後，會由旅遊巴車載來，再由警員陪同上樓取回物品。據了解，警員讓有需要的住戶上樓，例如取回旅遊證件及長期病患者的藥物等，之後便要離開。現階段是分批，高層住戶優先，低層則要稍後時間。