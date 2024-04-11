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2024-04-11 14:55:24

佐敦華豐大廈火警｜慈善機構發放援助金 派災民物資超市現金券

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仁濟醫院董事局張文嘉主席帶同仁濟職員在梁顯利油麻地社區中心為災民處理援助申請。(仁濟醫院)

仁濟醫院董事局張文嘉主席帶同仁濟職員在梁顯利油麻地社區中心為災民處理援助申請。(仁濟醫院)

佐敦道華豐大廈昨日（10日）發生大火，至今造成5死逾40傷，8人情況危殆。多個慈善機構及公立醫院主動為災民提供協助，包括對死傷者發放援助金，提供各項物資或超市現金券，協助他們渡過難關。

仁濟醫院的「仁濟緊急援助基金」昨派員到梁顯利油麻地社區中心，為受火警影響的災民登記援助申請，以解燃眉之急，緊急支援包括：為死者家庭提供2萬元援助；為每位住院傷者提供5,000元援助；向災民派發超市現金券。仁濟醫院董事局主席張文嘉昨前往梁顯利油麻地社區中心，並代表仁濟醫院向死傷者及其家屬致以深切慰問。

博愛醫院董事局對此深表關注，主席周駿達，連同總理方俊文夫人，總理蔡卓軒夫婦，以及相關職員，趕往梁顯利社區中心探望受影響災民，董事局將會發放緊急援助金，協助受災市民。(博愛醫院)

博愛醫院董事局對此深表關注，主席周駿達，連同總理方俊文夫人，總理蔡卓軒夫婦，以及相關職員，趕往梁顯利社區中心探望受影響災民，董事局將會發放緊急援助金，協助受災市民。(博愛醫院)

博愛醫院董事局主席周駿達連同總理方俊文夫人、總理蔡卓軒夫婦，以及相關職員昨往梁顯利社區中心探望災民，董事局將會發放緊急援助金，協助受災市民，每個死者家庭獲發2萬元恩恤金；每位留醫傷者可獲發1萬元緊急援助；總理陳燕萍捐出大量芝麻梳打餅與高鈣低脂奶援助災民；博愛醫院董事局總理李遠康捐出飯盒，援助災民；總理蔡卓軒捐出電話卡，援助災民；有需要市民可致電緊急援助金熱線：24762227。

東華三院宣布直接為死者家庭提供免費殯儀服務；為每位傷者提供1萬元即時援助；提供18281廿四小時危機介入熱線；派出熱線及外展服務隊及賽馬會大角嘴青少年綜合服務中心6名社工到梁顯利社區中心，提供即時情緒支援及其他相關協助。如有需要，可致電熱線及外展服務隊2343 2255以作查詢或轉介。

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九龍樂善堂「樂善關懷基金」將為意外中受影響之死者家屬提供5萬元之經濟援助，及每戶受影響災民予5,000元經濟援助。

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