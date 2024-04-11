佐敦華豐大廈火警｜慈善機構發放援助金 派災民物資超市現金券

仁濟醫院的「仁濟緊急援助基金」昨派員到梁顯利油麻地社區中心，為受火警影響的災民登記援助申請，以解燃眉之急，緊急支援包括：為死者家庭提供2萬元援助；為每位住院傷者提供5,000元援助；向災民派發超市現金券。仁濟醫院董事局主席張文嘉昨前往梁顯利油麻地社區中心，並代表仁濟醫院向死傷者及其家屬致以深切慰問。

佐敦道華豐大廈昨日（10日）發生大火，至今造成5死逾40傷，8人情況危殆。多個慈善機構及公立醫院主動為災民提供協助，包括對死傷者發放援助金，提供各項物資或超市現金券，協助他們渡過難關。

博愛醫院董事局對此深表關注，主席周駿達，連同總理方俊文夫人，總理蔡卓軒夫婦，以及相關職員，趕往梁顯利社區中心探望受影響災民，董事局將會發放緊急援助金，協助受災市民。(博愛醫院)

博愛醫院董事局主席周駿達連同總理方俊文夫人、總理蔡卓軒夫婦，以及相關職員昨往梁顯利社區中心探望災民，董事局將會發放緊急援助金，協助受災市民，每個死者家庭獲發2萬元恩恤金；每位留醫傷者可獲發1萬元緊急援助；總理陳燕萍捐出大量芝麻梳打餅與高鈣低脂奶援助災民；博愛醫院董事局總理李遠康捐出飯盒，援助災民；總理蔡卓軒捐出電話卡，援助災民；有需要市民可致電緊急援助金熱線：24762227。

東華三院宣布直接為死者家庭提供免費殯儀服務；為每位傷者提供1萬元即時援助；提供18281廿四小時危機介入熱線；派出熱線及外展服務隊及賽馬會大角嘴青少年綜合服務中心6名社工到梁顯利社區中心，提供即時情緒支援及其他相關協助。如有需要，可致電熱線及外展服務隊2343 2255以作查詢或轉介。