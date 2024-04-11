佐敦華豐大廈火警｜有住客由警員陪同上樓取藥　法團16年來未遵辦消防安全指示

佐敦華豐大廈昨日早上發生3級火，造成5人死亡、40人受傷，送院傷者當中已有17人出院，其餘23人仍留醫。截至晚上10時，醫管局最新指，其中5人危殆、3人情況嚴重。有住客等候通知租客取回行李，一名本身有心臟病和血壓高的女住客，等候期間感到不適，需要送院治理，由於多人等候，由警員陪同上樓取回個人物品。
華豐大廈有多間賓館經營，所有租客事後離開，遺下大批行李，不少住客於火警後等候解封，其中一名女子本身有心臟病和血壓高，等候期間感到不適，需要登上救護車送院治理，亦有一位老翁在警務人員的陪同下，上樓取藥。亦有警員眼見多人等候，遂陪同住客上樓取回個人物品，同時強調火場凌晨時份尚未解封。
屋宇署2008年曾發消防安全指示 至今未遵辦
另外，屋宇署發言人指，華豐大廈樓齡60年，屋宇署在2008年曾向大廈業主立案法團，發出消防安全指示，要求大廈提升至切合現代要求的防火保障，包括更換防火門、以耐火物料圍封非緊急設施，以及提供符合耐火能力的固定窗等；法團曾先後於2015年及2020年聘任顧問公司處理有關指示；屋宇署亦曾與法團跟進並發出勸喻信，但至今仍未遵辦。署方表示，會全力配合消防處調查工作，一旦發現火警與違反《建築物條例》情況有關，會根據調查結果，向涉事人士採取執法行動，包括考慮提出刑事檢控。