佐敦華豐大廈火警｜有住客由警員陪同上樓取藥　法團16年來未遵辦消防安全指示

佐敦華豐大廈昨日早上發生3級火，造成5人死亡、40人受傷，送院傷者當中已有17人出院，其餘23人仍留醫。截至晚上10時，醫管局最新指，其中5人危殆、3人情況嚴重。有住客等候通知租客取回行李，一名本身有心臟病和血壓高的女住客，等候期間感到不適，需要送院治理，由於多人等候，由警員陪同上樓取回個人物品。

華豐大廈有多間賓館經營，所有租客事後離開，遺下大批行李，不少住客於火警後等候解封，其中一名女子本身有心臟病和血壓高，等候期間感到不適，需要登上救護車送院治理，亦有一位老翁在警務人員的陪同下，上樓取藥。亦有警員眼見多人等候，遂陪同住客上樓取回個人物品，同時強調火場凌晨時份尚未解封。