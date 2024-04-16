佐敦華豐大廈火警｜李家超：政府將修例容許介入延誤消防安全工程　今年提交立法會(持續更新)

佐敦華豐大廈早前發生火警，造成多人死傷。行政長官李家超今日出席行政會議前見記者，他提及留意到有大廈消防安全工程延誤的情況，政府建議修改《消防安全(建築物)條例》，容許政府介入特別有需要進行的消防安全工程，再向有關業主收取費用或罰款。 李家超強調業主有責任保障大廈的整體安全，而修例會加強檢控能力、強化罰則，給為政府提供特定權力容許適時「入場」，「做咗工程先，唔畀延誤」。他表示保安局會加快工作，將提交草案的時間縮短2至3個月，今年會將建議提交立法會。

李家超提及香港的老舊大廈以萬棟計，要作出相應部署，但資源有限，部門要設定優次而決定在哪些大廈採取執法工作，會要求消防處及屋宇署增加執法效能，包括再壓縮程序，以縮短採取措施的時間等。 李家超對夏寶龍講話有「五點領會」 港澳辦主任夏寶龍昨日出席全民國家安全教育日時致辭，闡述香港實現由治及興的「五個需要」，包括要主動適應新形勢新挑戰、更好融入國家發展大局等。李家超感謝夏寶龍的親自關心及為香港指明方向，他對此回應有「五點領會」。第一，他認為夏寶龍是語重心長地向整個香港講話，包括社會各界。政府首要做好高質量發展，要排除一切困難，工商界要順應發展大勢及新產業，香港社會要團結 貢獻美好家園，廣大青年要將讀萬卷書及行萬里路結合，以追逐夢想。

第二，香港正經歷新發展時期，李家超指香港人總能在轉變中找機遇，創造新奇蹟，要和以前一樣不怨天、不尤人。第三，整個香港要發揮獅子山精神，再寫新傳奇。第四，香港要積極融入國家發展大局，他提及國家擁十四億人口，是世界各地都想打進的市場，而香港近水樓台，必須緊捉商機。第五，國家是香港的最強後盾，必須在一國兩制下努力不懈，把握機遇及優勢。 只要人士和資金合法都歡迎設家族辦公室 阿聯酋杜拜王子阿里(Sheikh Ali Al Maktoum)計劃在香港設立家族辦公室事件引起社會熱烈討論。李家超再回應事件，指世界各地都爭取家族辦公室落戶，有關人士都是重要的資產擁有人，可以產生經濟價值。他強調香港也會盡力吸引愈多人來港成立家族辦公室，無論他是出身於富有的家庭，或是出身普通的都會歡迎，只要有關人士及資金是合法。