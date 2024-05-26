佐敦華豐大廈火警｜楊恩健：防煙門楔開成致命傷 過去一個已巡查2000次

佐敦華豐大廈大火造成多人死傷，引發社會關注舊式樓宇的消防安全隱患。消防處長楊恩健表示，初步調查料起火源頭源於一樓，雜物被燒著後，部分樓層的防煙門被楔開，使濃煙向上升至其他樓層，令人吸入濃煙死亡。他續指，大火後已調整巡查機制，優先巡查舊樓及涉商業用途的處所，過去一個月已巡查2000次，發出約600張消除火警危險張通知書。

楊恩健出席電視節目《講清講楚》時表示，專責調查小組利用立體掃描器重組大廈發生火警前的情況，並用電腦軟件模擬火警起因，初步發現一樓有雜物燒著，由於有些樓層的防煙門被楔開，濃煙沿著樓梯向上升，令居民吸入濃煙可能暈倒甚至死亡。他指，局方收過防煙門被楔開的投訴，亦曾發出通知書。

會檢討是否加強巡查機制

楊恩健表示，華豐大廈致命火警後已調整機制，會優先巡查舊樓及涉商業用途的處所，希望盡快消除火警隱患；過去一個月已巡查2,000次，發出約600消除火警危險張通知書，之後會檢討是否需要加強相關機制。

