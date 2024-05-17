佐敦華豐大廈火警｜消息：政府擬7月修例　「先付後追」進場為高危舊樓改善消防安全

佐敦華豐大廈上月發生三級火，造成5死40傷，並揭發大廈16年來一直未有遵辦消防安全指示。有報道今(17日)引述消息指，政府歸納事件原因後，計劃今年7月修例，容許政府以「先付後追」方式，即先入場為高危舊樓改善消防安全，繼而再追收費用，預計新計劃下每年可為20至60幢舊樓進行改善消防工程。

《星島日報》引述消息指，政府一直關注舊樓的消防安全問題，但現行法例不容許當局「進場」為有一定樓齡的大廈進行改善消防工程，因此當局早已計劃在年內修改相關條例，容許政府以「先付後追」方式進行，但華豐大廈三級火，令到政府認為急需要提前在7月修例，「進場」高危舊樓改善消防安全，然後再向有關業主追討費用。

業主若未能 付費 單位將被釘契

報道引述數字指，截至去年底，本港約有937幢私人住宅及綜合用途樓宇具有逾70年樓齡，而樓齡介乎50至69年的樓宇亦有7,466幢，但在過去10年，23萬張由消防處及屋宇署發出的指示，最終獲得遵辦的僅約10萬張，不足一半。究其原因，是部分業主不願意執行指示，亦有人因為年紀較大，無力遵辦。今次政府會根據優先次序，揀選高危樓宇率先代辦。

在追收費用方面，報道指到時政府會協助有需要業主申請市建局的「消防安全改善工程資助計劃」，但前提是相關業主需同意參與計劃方可申請，若業主最終未能支付政府代辦費用，單位將被釘契。