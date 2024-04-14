佐敦華豐大廈火警｜消防處：火警警報系統等設備未能有效運作 法團主席：工程報價逾3000萬 遠高政府估價

另外，註冊承辦商2022年9月21日為華豐大廈完成消防裝置及設備年檢後，未有再進行年檢，消防處去年11月1日曾向大廈發信要求每12個月進行年檢一次。就大廈未有年檢，消防處亦正調查，如發現違規，將會執法。

佐敦華豐大廈釀5死的火警，令社會關注舊式大廈的消防安全問題。消防處表示，火警當日調查發現，大廈火警警報系統、消防栓、喉轆系統及滅火筒，都不在有效操作狀態。處方已向相關人士發出「消除火警危險通知書」，會密切跟進個案，如未能於限期內遵辦通知書規定，會採取執法行動。

《am730》記者今日(14日)重返華豐大廈現場，大廈仍未完全解封，樓梯上放了兩束白花，悼念大火中的遇難者。懷疑是起火源頭的一樓天井，滿地可見燒焦的雜物，亦有燒焦的木梯及鐵架。此外，有起火單位牆壁嚴重燻黑，大量電線剝落懸於半空。而位於一樓的「勁力健美中心」，大部分健身器材亦遭燒毀。

法團主席否認偏袒賓館利益

有業主及住客批評法團工作混亂及不作為，上任半年的大廈法團主席葉曉紅首度公開回應事件，指消防安全顧問公司就相關工程開價3,000多萬，與政府估價的1,000多萬相差甚遠，部分法團成員認為並不合理；又質疑有人想借工程歛財。她稱，法團正在處理相關事宜；又指大廈有更新消防設備，包括維修消防門，以及更換67支滅火筒 。對於未有年檢，她稱是法團正值換屆，一時行政失當。

本身在大廈經營賓館的她又否認法團偏袒賓館利益。葉曉紅表示，法團內有不同持分者，要平衡各方利益；又稱火災後已聯同機電署、水務署、中電等，做了大量工作，檢查了大部分的水電設備。