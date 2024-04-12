佐敦華豐大廈火警｜消防處：11層樓防煙門損壞　有懷疑非法僭建物及分隔單位

佐敦華豐大廈早前發生3級大火，消防處表示大廈有11層樓的防煙門有損壞，分別位於地下、1、2、3、5、7、10、11、12、15及16樓。

火警調查專案組昨日在現場調查，並沒有發現任何助燃劑。據初步調查，消防處發現華豐大廈有懷疑非法僭建物及分隔單位，已轉交相關部門跟進。

最近在2022年9月完成年檢

華豐大廈的消防裝置及設備最近在2022年9月完成年檢。就大廈消防裝置及設備未持有有效的年檢證書，仍在進行有關調查，消防處說如發現有違規情況，會採取執法行動。消防處又指，消防安全總區人員今年2月曾到華豐大廈進行消防安全改善工程巡查，期間沒有發現火警危險，當時沒有詳細調查所有消防裝置及設備的年檢紀錄。