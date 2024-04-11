佐敦華豐大廈火警｜葉傲冬指舊樓小業主揀選工程顧問有困難

葉傲冬指舊樓小業主揀選工程顧問有困難 何鉅業稱有不同資助計劃

屋宇署表示，2008年曾向昨天（4月10日）三級火的佐敦華豐大廈法團發出消防安全指示，要求提升至切合現代要求的防火保障，但至今佐敦華豐大廈法團仍未遵辦指示。屋宇署2018年亦就大廈公用部分發出強制驗樓法定通知，註冊檢驗人員去年建議需進行修葺工程，當中包括更換防火門、提供逃生樓梯防護門廊等。現時註冊檢驗人員與大廈法團商討承建商招標事宜。

葉傲冬︰華豐大廈法團曾拒絕協助 油尖旺區議員葉傲冬在香港電台節目《千禧年代》表示，在2017至2018年期間，曾與華豐大廈法團有溝通，亦請民政處協助，但法團內部有爭拗，就是否遵從命令及做大維修也出現分歧，最終拒絕區議員協助，令他們「甩了」這宗個案，他強調已多番提醒法團要遵從屋宇署命令。 他指出，舊樓小業主在揀選工程顧問不時有困難，例如招標過程發現工程價格昂貴。