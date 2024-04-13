佐敦華豐大廈火警｜麥美娟指油尖旺關愛隊派200人協助居民

佐敦華豐大廈造成5人死亡的大火，民政及青年事務局局長麥美娟今日（13日）出席電台訪問時指，政府在意外後已即時動員，包括設立庇護中心及支援站等，而油尖旺的關愛隊亦有約200義工當值，協助大廈及賓館旅客。

麥美娟今早出席商業電台的節目，被問及有關華豐大廈的火警。她指政府在意外後已即時作出反應，並設立了庇護中心安置災民。同時油尖旺關愛隊亦派出約200名義工，協助住客及旅館賓客。她指有公司在事發後向災民提供衣物，亦有人捐款協助災民維修家居。她表示關愛隊將會協助大廈內單位更換燈及門鎖。麥亦提到當日有一對外籍旅客因為要在之後一日離港，因此關愛隊亦有協助在現場解封後取回行李，並寄回旅客的地址。