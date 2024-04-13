佐敦華豐大廈火警｜麥美娟指油尖旺關愛隊派200人協助居民

佐敦華豐大廈造成5人死亡的大火，民政及青年事務局局長麥美娟今日（13日）出席電台訪問時指，政府在意外後已即時動員，包括設立庇護中心及支援站等，而油尖旺的關愛隊亦有約200義工當值，協助大廈及賓館旅客。
麥美娟今早出席商業電台的節目，被問及有關華豐大廈的火警。她指政府在意外後已即時作出反應，並設立了庇護中心安置災民。同時油尖旺關愛隊亦派出約200名義工，協助住客及旅館賓客。她指有公司在事發後向災民提供衣物，亦有人捐款協助災民維修家居。她表示關愛隊將會協助大廈內單位更換燈及門鎖。麥亦提到當日有一對外籍旅客因為要在之後一日離港，因此關愛隊亦有協助在現場解封後取回行李，並寄回旅客的地址。
強調業主有責任做好大廈管理
另外就華豐大廈接到「消防安全指示」，但未有跟從執行。麥指，油尖旺區有大量樓齡高的樓宇，維修保養是很久以來的問題，她表示現屆政府已有措施處理。當中包括協助三無大廈成立法團，尋找服務供應商等，亦成立跨部門的小組跟進維修及檢查的進度。麥表示，政府的消防安全指示計劃有提供支援，並指可以協助業主成立法團跟進。麥強調，業主本身有責任做好大廈管理，物管公司亦有責任協助業主遵守消防安全指示，又指民政事務總署會為業主作出全力的支援。
至於有關大廈賓館的安全及發牌，麥就表示賓館每年都要提交消防安全證書才符合有關發牌條件。而當局亦會進行抽查，若有違規會要求作出糾正，並有機會吊銷牌照。她又指，政府是會按大廈的逃生設施決定賓館的房間數目。然而她指是否應該修例，在發牌時將要考慮整棟大廈的消防安全，需要社會的討論，又指有關將會牽涉到大廈的管理問題。