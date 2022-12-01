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2022-12-01 13:16:48

佐敦「詩凝美容」3人打肉毒桿菌中毒　衛生署設熱線籲有病徵者聯絡

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佐敦「詩凝美容」先後有顧客注射肉毒桿菌毒素後，疑現肉毒中毒。(資料圖片)

佐敦「詩凝美容」先後有顧客注射肉毒桿菌毒素後，疑現肉毒中毒。(資料圖片)

佐敦「詩凝美容」先後爆出有人注射肉毒桿菌毒素注射後疑似中毒個案，衛生署衛生防護中心今日(1日)表示，正跟進早前3宗在一間美容處所接受肉毒桿菌毒素注射後疑似中毒個案，並呼籲曾在佐敦上海街28號恆邦商業中心「詩凝美容」接受肉毒桿菌毒素注射並出現中毒病徵人士，盡快與中心聯絡，中心已就相關的中毒個案設立查詢熱線(2125 2372)，熱線今日起由上午9時至下午530分運作。

熱線今起朝9至下午5時半運作

衛生防護中心補充，曾於「詩凝美容」接受注射的人士，如出現神經系統受損的症狀，包括眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞、吞嚥、說話或呼吸困難等，應立即致電熱線。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。

中心又指，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會在注射後數小時、數日或數星期出現上述徵狀。中心提醒市民，如有緊急醫療需要，應盡快求醫。

衛生署呼籲市民，在注射肉毒桿菌毒素前，須要注意5大要點，包括：

  • 注射程序只應由本地註冊醫生施行；
  • 注射前，先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症。徵詢醫生的意見，作知情的選擇；
  • 如曾對肉毒桿菌毒素過敏，或擬注射部位有感染發炎，不應注射；
  • 如獲美容服務提供者轉介至醫生施行程序，應要求以書面形式提供醫生全名，了解其專業資格和相關資歷；及
  • 如出現感染病徵，如發燒或感不適，應立即求醫。
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