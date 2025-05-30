何太執包袱離家往內地 與何伯爭執後腦受刀傷 兩敗俱傷被捕(更新)

屯門發生懷疑斬人案，今日（30日）早上8時29分，屯門菁田邨菁信樓一名老翁頸部受傷流血，有街坊搭𨋢時停在其中一樓層，開𨋢門時發現，擔心有危險，立即報警求助。警方和救援人員接報後大為緊張，持盾牌趕至現場，發現上址有一男一女全身染血，老翁頭及手指受傷；妻子則後腦受傷，兩人雙雙由救護車清醒送往屯門醫院救治。
疑涉感情問題
警方正在調查事件，初步相信二人因感情問題爭執，用利器互相襲擊同受傷浴血，警方以涉嫌「傷人」將兩人拘捕。據了解，該對男女為因接受電視訪問成為話題人物的何伯及何太。
警方表示，二人在菁信樓25樓升降機大堂爭執吵鬧，45歲的何太欲帶同行李準備前往內地，77歲丈夫何伯試圖阻止，雙方爭執，期間何伯取出一把萬用摺刀，何太後腦被刀傷流血，傷口長約兩吋，何伯就被何太咬傷左手手指流血。兩人由救護車送往屯門醫院治理，送院時清醒。
《東張西望》受訪成話題人物
何伯及何太因上電視節目《東張西望》追討女兒在銀行領走450萬元積蓄而「成名」，成為話題人物，何太早前於直播節目中自爆將離婚。於本周日（25日）二人在港鐵兆康站因瑣事與一對男女發生爭執，其間何伯情緒激動，拿出殺蟲水狂噴，令一名女子手部被灼傷，警方以涉嫌「意圖損害等而施用毒藥」拘捕77歲的何伯。