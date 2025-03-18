何君堯聯合國呼籲英國: 保障BNO移英港人權利不受侵犯

於瑞士⽇內瓦舉行的聯合國第58屆⼈權理事會的第32次會議上，國際公益法律服務協（IPLSA）創始⼈何君堯對通過英國國民（海外）簽證計劃移居英國⾹港⼈的公民和政治權利發表了緊急呼籲。在90秒發⾔中，何君堯強調超過⼗多萬名通過該計劃遷移到英國的⾹港⼈所⾯臨的重⼤挑戰。儘管許多持BNO的⾹港⼈具備⾼技能和專業資格，他們⼤多數都不能重拾崗位還被貶至低技能⼯作，在就業和融入社會的道路上碰到重⼤障礙。
「⾚裸裸地利⽤多於照顧福祉」
何君堯指出，英國政府似乎在利⽤其與⾹港的歷史聯繫的優勢去吸引這群弱勢社群來英，從⽽在他們身上榨取⾦錢來解決她⾃脫歐後所⾯對的勞動⼒短缺和財務困境等問題，就是⾚裸裸地利⽤那些⾹港⼈，多於去照顧他們的福祉。
BNO移民計劃不保證必入籍
他強調，該BNO移民計劃根本不保證那些⾹港⼈⼀定可以取得英國國籍，最終會導致許多⾹港⼈處於不穩定和不明朗的境況。相比之下，澳洲及加拿⼤等國做得比英國更好，更有道德。何君堯在聯合國作出聲明及呼籲英國⽴即糾正過來，保障持有BNO護照的⾹港⼈，確保他們的權利和尊嚴不受到侵犯。
⾃2023年底以來，IPLSA在這議題上⼀直是積極的倡導者，向聯合國⼈權理事會提交了多份報告，包括在公民和政治權利委員會（CCPR）第140屆會議和經濟、社會和⽂化權利委員會（CESCR）第77屆會議上。IPLSA指出，CESCR已經在其結論觀察報告（參考 E/C.12/GBR/CO/7）中納入了其建議，並將積極調查英國對BNO移居者的待遇，並追究國家責任。