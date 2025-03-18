何君堯聯合國呼籲英國: 保障BNO移英港人權利不受侵犯

在第58屆⼈權理事會的第32次會議上，何君堯（前排左）為持BNO簽證的移英港⼈發聲。（何君堯FB）

於瑞士⽇內瓦舉行的聯合國第58屆⼈權理事會的第32次會議上，國際公益法律服務協（IPLSA）創始⼈何君堯對通過英國國民（海外）簽證計劃移居英國⾹港⼈的公民和政治權利發表了緊急呼籲。在90秒發⾔中，何君堯強調超過⼗多萬名通過該計劃遷移到英國的⾹港⼈所⾯臨的重⼤挑戰。儘管許多持BNO的⾹港⼈具備⾼技能和專業資格，他們⼤多數都不能重拾崗位還被貶至低技能⼯作，在就業和融入社會的道路上碰到重⼤障礙。

「⾚裸裸地利⽤多於照顧福祉」

何君堯指出，英國政府似乎在利⽤其與⾹港的歷史聯繫的優勢去吸引這群弱勢社群來英，從⽽在他們身上榨取⾦錢來解決她⾃脫歐後所⾯對的勞動⼒短缺和財務困境等問題，就是⾚裸裸地利⽤那些⾹港⼈，多於去照顧他們的福祉。