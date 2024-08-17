何啟明：研是否設立高危個案資料庫，承認定義及識別個案有困難。

觀塘上星期發生雙屍命案，再揭露照顧者和被照顧者的倫理悲劇。勞工及福利局副局長何啟明在一個電視節目中表示，當局正研究是否設立高危個案資料庫，但承認有困難，例如如何定義高危個案、如何識別隱蔽個案等，認為需透過關愛隊，以上門探訪方式，持續觀察照顧者有否需要受協助，或提醒照顧者主動尋求協助。

何啟明指，當局正持續研究設立高危個案資料庫，惟很難以單一指標顯示相關照顧者是否高危，如是否當日離開醫院，或高危情況持續時間等，亦擔心照顧者會否主動走出一步求助，部分照顧者堅持不尋求協助，他認為需透過關愛隊，以上門探訪方式，持續觀察照顧者有否需要受協助，或提醒照顧者主動尋求協助。對於有關愛隊指資源不及政府多，專業能力不及專業團體高，難以有效找出隱蔽的照顧者，何啟明就指，在支援長者及照顧者的先導計劃下，關愛隊隊員會先接受基本培訓，主要以街坊或義工角度，了解居民需要，並不需要肩負專業角色，相信關愛隊有能力做得到。