何宛淇盼生命影響生命 龍子健：打到不能再打 硬地滾球得獎運動員分享經歷

港隊在今屆巴黎殘奧勇奪８面獎牌，其中參與硬地滾球項目的運動員何宛淇、龍子健和梁育榮，分別奪得兩金、一金及一銀佳績。三人昨出席香港紅十字會的分享會，回憶自己接觸硬地滾球的經過、參賽的經歷，又分享了對未來的期望。何宛淇希望將來能多推廣體育及從事生命教育的工作，以生命影響生命；龍子健感激宿舍家長在低潮時對自己的鼓勵；「六屆元老」梁育榮則期望「打多三至四屆」。 港隊在今屆巴黎殘奧勇創佳續，摘下3金4銀1銅，合共8面獎牌，其中硬地滾球更是大豐收，奪得3金2銀。何宛淇奪2金，龍子健奪1金，梁育榮奪1銀。3人同為香港紅十字會特殊學校校友，昨在香港紅十字會分享各自的運動生涯及比賽經歷。

龍子健憶述，當時在體育堂首次接觸硬地滾球，結果一玩便愛上了此運動。梁育榮表示，由於自身限制，體育堂時只能選擇硬地滾球，更笑言「見子健玩得咁開心，又玩下」。他指，當時純粹當興趣，但接觸後又覺得「幾過癮」。何宛淇則有點不同。本身性格文靜的她，直言體育不在她的字典裡，但當時體育堂硬地滾球卻是唯一，加上希望藉體育項目加分有利升學，故選擇了硬地滾球。 梁育榮：這塊獎牌有點壓力 雖然最初選擇硬地滾球的原因各有不同，但3人最後都因具潛質而入選港隊，並在運動場上努力拚博。到成績出爐的一刻，眾人臉上難掩激動。何宛淇表示，奪金當刻心情興奮，除了付出的努力獲得回報外，亦能以佳績回報身邊的人。她亦感謝香港市民通宵觀看直播，給她很大鼓勵。

梁育榮則指，今次是他第六屆參加殘奧，坦言「這塊獎牌有點壓力」，因今屆奧運水準高。他又不忘感謝體院向運動員提供固定的訓練場地。龍子健憶述奪金當刻心情很激動，感謝上帝及身邊很多的人，包括教練、朋友和體院等。 談到未來的計劃，梁育榮期望可以繼續奮戰多3至4屆；龍子健就希望「打到打不到為止」。何宛淇表示，明年「全殘運」中，香港承辦了硬地滾球項目，她期望能取得參賽資格。此外，她亦期望將來有機會多推廣體育及生命教育，令更多人認識殘障人士；並到中小學分享自身經歷，以生命影響生命。